Ulm / Olivia Cymcyk, Luca Hofbrückl und Amrei Groß

Seit seiner Geburt vor fast 30 Jahren gehört Benedikt Kreutz zur Narrenzunft Ulmer Donauhexen. Der Ulmer kennt kein Leben ohne die Fasnet; sie ist für ihn seine „Lebensaufgabe“, in die er einfach „reingewachsen“ ist. Wichtigster Termin in der fünften Jahreszeit ist für ihn das Häsabstauben am 5. Januar, das den offiziellen Startschuss für die schwäbisch-alemannische Fasnet markiert.

Dass Mareike Heim bei den Ulmer Haglhexen gelandet ist, war „purer Zufall“: „Als ich aus beruflichen Gründen nach Ulm gezogen bin, habe ich Anschluss gesucht“, erzählt die 25-Jährige. Bei der Recherche im Internet stieß sie auf die Narrenzunft, nach einem ersten Probesprung war klar: „Das passt.“ Die grimmige Maske mit den grünen Augen und der charakteristischen Blitznase trägt sie bereits in der zweite Saison. Längst ist Mareike Heim Vollblut-Närrin: „Seit dem fünften Januar habe ich jedes Wochenende mindestens drei Termine.“

Mit ihrer Zunft war sie in den vergangenen Wochen „quasi nonstop unterwegs“ – zu Umzügen und Brauchtumsabenden in der ganzen Region und bis zum Bodensee. Jetzt, in der heißen Phase, reiht sich Termin an Termin. „Für uns hat mit dem Glombigen Donnerstag das Sechs-Tage-Rennen begonnen“, sagt sie. Bis zum Aschermittwoch lassen es die Ulmer Haglhexen noch einmal krachen. Was sie an der Fasnet fasziniert? Mareike Heim muss nicht lange überlegen: „Das Miteinander.“ Die Zunft sei wie eine Familie.

Ein Leben ohne die Fasnet ist für Elke Biek-Barwan nicht vorstellbar. Die 49-jährige „Ursöflingerin“, wie sie sich selbst nennt, ist Gründungsmitglied der Sevelinger Bauza und der Narrenzunft Ulm. Seit 30 Jahren trägt sie die Maske mit der langen krummen Nase, den konisch zulaufenden Augenbrauen und dem hervorstehende Kinn des „Bauza“. „Ich liebe die Gemeinschaft, miteinander Brauchtum zu erleben, die Geschichte Söflingens in die Welt zu tragen und bei Umzügen allerhand Schabernack zu treiben“, schwärmt sie.

Mit dem Häsabstauba am 5. Januar begann für Biek-Barwan und ihre Zunftgruppe eine turbulente Zeit: „Wir sind jedes Wochenende von Freitagabend bis Sonntag unterwegs.“ Da trifft es sich gut, dass (fast) ihre gesamte Familie ebenfalls begeistert vom närrischen Treiben ist. Ihre beiden Kinder Maximilian (19) und Valentina (14) sind wie die Mutter leidenschaftliche Hästräger, Schwester, Bruder, Nichten und Neffen feiern gerne mit. „Nur mein Mann, der kann damit nichts anfangen“, sagt sie und lacht.

In der nun laufenden heißen Fasnets-Phase hat Elke Biek-Barwan Urlaub genommen: „Am Mittwoch habe ich mich im Job abgemeldet und gesagt, ihr seht mich erst nach Aschermittwoch wieder.“

Die Ulmerin Regina Heger (52) ist schon seit vier Jahren bei den Wasaschomberler Einsingen mit dabei. Durch eine Freundin wurde Regina Heger aufmerksam auf die Narrenzunft. Sie versucht immer bei den Umzügen dabei zu sein, da sie berufstätig ist. Ihr macht es großen Spaß, Teil der Narrenzunft zu sein.

Cindy Luger ist seit Kindheitstagen fasziniert von der fünften Jahreszeit. Bis zu ihrem 21. Lebensjahr tanzte sie in einer Karnevalsgilde, bevor sie über eine Kollegin zur Narrenzunft Ulm und ihrer Zunftgruppe GaugaMa wechselte. Trotz Berufes ist sie bei den meisten Veranstaltungen ihrer Zunft mit Herzblut dabei. Eine der wichtigsten ist für sie der bis weit über die Grenzen der Stadt bekannte „Ulmzug“. An der Fasnet schätzt Luger, dass es eine „begrenzte und besondere Zeit“ ist, in der ihre Zunft wie „zusammengeschweißt“ ist. Auch hat sie eine besondere Verbindung zu ihrem Häs, welches sie im Sommer am Baggersee Stück für Stück selbst genäht hat.