Am Freitag, 6.3.2020, wird der Weltgebetstag 2020 auch in Ulm gefeiert. Frauen aus Simbabwe haben diesen Gebetstag ins Leben gerufen und wollen damit eine Botschaft der Hoffnung und des Aufbruchs vermitteln. Anlässlich dieses Weltgebetstag, haben wir für alle Muslime die „Namaz Vakti“, also die islamischen Gebetszeiten, aufgelistet.

Namaz Vakti Ulm: Das sind die islamischen Gebetszeiten

Das sind die islamischen Gebetszeiten für Ulm nach dem religiösen Kalender:

Imsak: 05:07 Uhr

Gunes: 06:45 Uhr

Ogle: 12:36 Uhr

Ikindi: 15:39 Uhr

Aksam: 18:18 Uhr

Yatsi: 19:38 Uhr