Am Freitag, den 4. Oktober, kann es zu Änderungen in den Bus-Fahrplänen des Ulmer Nahverkehrs kommen. Das teilt der Donau-Iller-Nahverkehrsbund in einer Presserklärung am Montagnachmittag mit.

Grund dafür ist, dass viele Schulen im baden-württembergischen Teil des DING-Gebiets wegen des Feiertages am Donnerstag einen „beweglichen Ferientag“ ansetzen.

Fahrgäste, vor allem Berufspendler sollen beachten, dass die Busse der baden-württembergischen Verkehrsunternehmen am Freitag teilweise wie an Ferientagen (im Fahrplan mit „F“ gekennzeichnet) fahren.

Genaue Infos, welche Änderungen sich im Fahrplan ergeben, kann man im Linienfahrplan der DING nachlesen.

Das könnte dich auch interessieren: