Sanierung Nächtliche Sperrung der B 10

Ulm / swp

Heute Abend, ab 20 Uhr, wird auf der B 10 in Höhe der Wallstraßenbrücke die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Bis morgens 5 Uhr ist der Abschnitt nur einspurig zu befahren, das geht aus einer Mitteilung der Stadt Ulm hervor. Grund für die Teilsperrung sind Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten der Brückenkonstruktion. Bereits in der vergangenen Nacht war eine Fahrspur wegen der Bauarbeiten gesperrt gewesen.

Die Sanierung der vielbefahrenen Brücke ist für die Planer eine große Herausforderung. Deshalb werden die Arbeiten nachts erledigt. Die Sanierung ist mit 15 Millionen Euro veranschlagt.