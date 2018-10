Justiz Mord am Eselsberg: Prozess startet

Ulm / Hans-Uli Mayer

Das Ministerium reagiert auf die Personalnot am Landgericht Ulm und ermöglicht schnellen Verfahrensbeginn.

Noch im Sommer sah es schlecht aus mit einem schnellen Prozess wegen des Mordes am Veltlinerweg. Die Schwurgerichtskammer am Ulmer Landgericht hatte über Arbeitsüberlastung und Personalnot geklagt und den Start des Verfahrens erst für das kommende Jahr avisiert. Doch wegen der großen öffentlichen Bedeutung der juristischen Aufarbeitung des Schwerverbrechens hat das Justizministerium auf die Berichterstattung in der SÜDWEST PRESSE reagiert, und für personelle Entlastung gesorgt.

Termine bis in den Juni

Freitag kommender Woche geht es los vor der Schwurgerichtskammer, die bislang 27 Verhandlungstage terminiert hat, die bis Ende Juni nächsten Jahres reichen. Angeklagt ist ein schon viele Jahre in Ulm lebendes russisch-georgisches Ehepaar, das in der Nacht auf den 6. Januar in eine Wohnung am Veltlinerweg eingebrochen und den 59-jährigen Bewohner tödlich verletzt haben soll. Wie berichtet, war der Bewohner auf die Einbrecher aufmerksam und niedergeschlagen worden.

In dem Prozess wird vor allem auch zu klären sein, in welchem Verhältnis die Täter zu dem 59-Jährigen und dessen gemeinsam lebender 91-jährigen Mutter gestanden haben. Offenbar handelt es sich bei der angeklagten 46 Jahre alten Frau um eine Zugehfrau, die öfter in der Wohnung war und auch den Tipp für das „lohnende Tatobjekt“ gegeben haben soll, wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft heißt. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Frau in der Tatnacht aber nicht in der Wohnung gewesen sein, sondern davor Schmiere gestanden haben.

Möglicher Komplize sitzt in Israel

Als Mittäter des 39-jährigen Ehemanns der mitangeklagten Frau gilt ein 32 Jahre alter Mann, der in Israel gefasst wurde und dort in Auslieferungshaft sitzt. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Ulm gestern auf Nachfrage berichtete, hat das zuständige israelische Gericht noch nicht über das Rechtshilfeersuchen entschieden.

Die Anklage wertet das Geschehen als Mord aus Habgier (die Beute besteht aus Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 10.000 Euro) und zur Ermöglichung einer anderen Tat, nämlich des Raubes. Das Kapitalverbrechen hatte am Eselsberg zu großer Verunsicherung geführt. Gegen einen möglichen vierten Mitbeschuldigten dauern die Ermittlungen an.

