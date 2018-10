Politik Nachwuchs für die Zukunft der EU

Ulm / Henri Gallbronner

Eine Botschafterkonferenz würde man normalerweise in New-York, Genf oder Berlin vermuten. Doch am Dienstag dieser Woche war die Friedrich-List-Schule (FLS) Gastgeber eines solchen Treffens. Junior- und Seniorbotschafter von Botschafterschulen des Europäischen Parlaments aus Bayern und Baden-Württemberg trafen sich dort zu ihrer jährlichen Konferenz.

Die Teilnahme an dieser Konferenz ist Voraussetzung für eine Zertifizierung. Diese hatte die List-Schule jedoch bereits im ersten Jahr ihrer Teilnahme an dem Projekt erhalten. Damit ist die Ulmer Schule die erste in Süddeutschland, die diese Auszeichnung verliehen bekam, sagt Jochen Schmauder, Lehrer an der List-Schule und als einer von drei Seniorbotschaftern zuständig für das Projekt.

Austauschprogramm in der EU

Sich möglichst schnell um eine Zertifizierung zu bewerben, war für die FLS gar keine Frage: „Das war für uns ein Leichtes“, sagt Schmauder. Schließlich habe man bereits vor der Teilnahme an dem Botschafterprojekt viel Wert auf europäische Zusammenarbeit gelegt. So engagiert sich die Schule unter anderem seit Jahren bei Erasmus plus, dem Jugendaustauschprogramm der EU. Die Folge davon: Kommende Woche fährt eine 24-köpfige Schülergruppe nach Italien zu einem Chorprojekt. „Ungewöhnlich für eine kaufmännische Schule“, wie Schulleiter Markus Pfeil bemerkt.

Die Aufgabe der Juniorbotschafter ist es, „das Grundprinzip der EU für Schüler verständlich zu erklären“, sagt Lukas, selbst einer der teilnehmenden Schüler am Wirtschaftsgymnasium der FLS. Dazu gibt es einen Infopoint, der von den Botschaftern mit Material bestückt wird. Außerdem führen die Schüler verschiedene Projekte durch: „Letztes Jahr haben wir eine kulinarische Woche organisiert“, erzählt Leonie, ebenfalls Juniorbotschafterin. Dabei war jeden Tag ein anderes Land Thema, dessen Sprache an der List-Schule gelehrt wird.

Auch als EU-Kommissar Günther Öttinger zu Besuch in Ulm war, „waren wir automatisch mit dabei“, sagt Schmauder. Bundestagsabgeordneter Alexander Kulitz habe da den Kontakt hergestellt. Er lobt insbesondere die Selbstständigkeit der Schüler: „Unsere Juniorbotschafter überlegen sich Themen und organisieren die Projekt selbstständig“, sagt er. Davon profitierten dann alle Mitschüler. „Wenn man ganz früh anfängt, die positiven Aspekte von Europa zu sehen, öffnet das neue Blicke“, meint auch seine Kollegin Carina Braunsteffer, ebenfalls Seniorbotschafterin.

Auf den Botschafterkonferenzen, die in jeder Region einmal jährlich stattfinden, tauschen sich Teilnehmer über ihre Projekte aus und erörtern auch, wie man neue Schulen an das Projekt heranführt und eine Zertifizierung erlangen kann. „Da werden sich unsere Schüler mit Schülern von neuen Schulen zusammensetzen erklärte Schmauder im Vorfeld der Konferenz.

Auch für die Weiterentwicklung ihres eigenen Botschafterprojektes gibt es an der Friedrich-List-Schule genaue Vorstellungen. Ein Ziel sei es, „mehr Schüler anzuwerben“, wie Juniorbotschafter Felix erklärt. So soll in Zukunft neben dem Wirtschaftsgymnasium auch das Berufskolleg mit einbezogen werden.

Auch eine Fahrt nach Straßburg soll organisiert werden. Prinzipiell geht es den Lehrern und Schülern auch darum „einfach noch mehr in den politischen Bereich zu gehen“, erklärt Carina Braunsteffer.