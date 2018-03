Wohnbau Nachverdichtung läuft an

Ulm / kö

Eines der großen regionalen Wohnbauunternehmen, die Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland (GWO), verstärkt die Aktivitäten in Ulm. Das Unternehmen aus Laupheim hat daher ein Büro an der Olgastraße eröffnet – in einem Neubau, der als Nachverdichtungsprojekt mit elf­ Wohnungen an der Ecke Hafenbad entstanden ist. Der neue Vorstandsvorsitzende Jörg Schenk­luhn sagte, Ulm sei inzwischen zweitgrößter Standort der GWO mit 350 Wohnungen.

Die Wohnbaufirma hat in der Weststadt nicht nur das „Postdörfle“ an der Wörthstraße für annähernd fünf Millionen Euro mustergültig restauriert und dafür eine „Pro Ulma“-Plakette erhalten. Vielmehr läuft, wie berichtet, im Innenhof dieses Karrés ein Projekt zur Nachverdichtung. Dort entstehen in Kooperation mit der Landes-Bau-Genossenschaft (LBG, Stuttgart) 102 Wohnungen in sieben Gebäuden.

Ausschreibung angelaufen

Der Bauantrag wurde inzwischen eingereicht, die europaweite Ausschreibung läuft. Schenkluhn plant den ersten Spatenstich für das 20-Millionen-Euro-Projekt im Herbst. Die Fertigstellung soll Ende 2020 sein. Mit diesem großen Kontingent an bezahlbaren neuen Wohnungen wolle man insbesondere auch „zur Entspannung der Mietsituation“ am Ulmer Markt beitragen.

Durch die Geschäftsstelle in der Olgastraße 110 wolle man zudem „näher an die Mitglieder heranrücken“. Die Öffnungszeiten sind vorerst dienstags und donnerstags. Schenkluhn berichtete von weiteren Projekten in Ehingen und Laupheim. So war auch der Ehinger OB Alexander Baumann als Mitglied des Aufsichtsrats bei der Eröffnung dabei.

Auch IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle gehört dem Aufsichtsrat an. Seitens des Ulmer Liegenschaftsamts war dessen Leiter Ulrich Soldner beim Empfang vertreten. Aufsichtsratsvorsitzender Ralf Miller, Stellvertreter des Landrats in Biberach, machte auf das Leistungsspektrum der GWO aufmerksam.

„Faire Konditionen“

Das 1949 gegründete genossenschaftliche Unternehmen verfügt über 1650 Mietwohnungen, verwaltet darüber hinaus 1800 Wohnungen im Auftrag von Eigentümergemeinschaften und hat dabei 2300 Mitglieder. Es gehe bei allem stets darum, „faire Konditionen“ für Mieter zu bieten.

Die GWO ist seit 2014 in Ulm, als sie einen größeren Wohnungsbestand übernehmen konnte. Größter Standort bleibt Laup­heim, das Einzugsgebiet reicht bis Biberach und Munderkingen.