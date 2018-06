Straßenbahn Nachtschicht für die Linie 2

Ulm / swp

Um den Zeitplan zur Fertigstellung der neuen Ulmer Straßenbahnlinie 2 einhalten zu können, werden jetzt auch Nachtschichten eingelegt. So werden in den kommenden Tagen die Fahrleitungsmasten an der Römerstraße aufgestellt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 3./4. Juli 2018, im Abschnitt Einmündung Allewinder Weg bis kurz vor der Einmündung Königstraße

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 4./5. Juli, im Abschnitt Robert-Dick-Weg bis Allewinder Weg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 5./6. Juli, im Abschnitt Warndtstraße bis Robert-Dick-Weg und im Bereich Leubeweg

Dabei kann es zu Beeinträchtigungen durch Lärm kommen.