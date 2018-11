Tempolimit Nachts Tempo 30 auf der B 28 durch Blaustein ?

Ulm / Helga Mäckle

Die Stadt Blaustein beantragt, dass nachts künftig nur noch 30 Stundenkilometer auf der B 28 gefahren werden darf. Tempo 30 soll nach dem Beschluss des Gemeinderats vom Ortsschild Herrlingen bis zum Ortsausgang in Richtung Ulm gelten. So soll die Lärmbelastung der Anwohner durch den Verkehr auf der vielbefahrenen Bundesstraße reduziert werden. Der Antrag ist Teil des Lärmaktionsplans, den der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen hat. Auch in der Blausteiner Lindenstraße, vom Kreisverkehr beim Hofgut Schwenk bis zum Ortsschild Richtung Türmle , sollen Autos und Lastwagen künftig nachts nicht mehr 50, sondern nur noch 30 fahren dürfen. Die Entscheidung darüber liegt beim Regierungspräsidium Tübingen als Obere Verkehrsbehörde.

