Lärmschutz Nachts nur noch Tempo 30 auf dem Bismarckring

Ulm / swp

Am nächsten Montag beginnt der städtische Baubetriebshof damit, die neuen Tempo-30-Schilder aufzustellen. Spätestens am Mittwoch sollen alle Verkehrszeichen montiert sein, teilt die Stadt mit. Dann gilt: Auf drei ausgewiesenen Strecken dürfen Auto- und andere Kraftfahrer zwischen 22 und 6 Uhr aus Gründen des Lärmschutzes nur noch maximal 30 Stundenkilometer schnell fahren. Konkret betrifft dies die folgenden Abschnitte:

Bismarckring zwischen Neue Straße und Arsenalstraße

Wagnerstraße zwischen Blücherstraße und Bismarckring

Söflinger Straße zwischen Uhland- und Elisabethenstraße

2008 hatte die Stadt erstmals einen Lärmaktionsplan aufgestellt: „Lärmbrennpunkte“ waren damals kartiert und Lärmschutzmaßnahmen vorgeschlagen worden – darunter auch die Einführung einer nächtlichen Tempo-30-Regelung. 2012 war der Plan fortgeschrieben worden. Zunächst hatte die Stadt in der Karlstraße, der Zinglerstraße und in der König-Wilhelmstraße ein nächtliches Tempolimit eingeführt (wir berichteten). Was eilige Autofahrer zumeist wenig begeisterte, sei von Anwohnern jedoch äußerst positiv aufgenommen worden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Schließlich bedeutet weniger Geschwindigkeit weniger Lärm.“ Die Ausweitung der nächtlichen Tempolimits sei eine logische Konsequenz aus den bisherigen Erfahrungen. „Denn Anwohner leiden unter dem hohen Verkehrslärm.“