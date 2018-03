Theater Ulm Nachts im Museum: „Motezuma“

In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Aufführungen Das Theater Ulm spielt Antonio Vivaldis Oper „Motezuma“ in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln, und zwar in der Fassung von Alan Curtis. Die Oper auf ein Libretto von Girolamo Alvise Giusti wurde 1733 in Venedig uraufgeführt und erst 2002 im Archiv der Berliner Sing-Akademie wiederentdeckt. Die weiteren Vorstellungen im Großen Haus: heute, Karsamstag, 19 Uhr, sowie 6., 13., 15., 20. und 24. April; am 2., 5. und 24. Mai; am 3. und 20. Juni sowie am 7. Juli. Die Aufführung dauert knapp drei Stunden inklusive einer Pause. Karten: Telefon 0731/161-4444.