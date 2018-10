Nachtkritik Begeisterung für getanzte Hopper- und Ulm-Bilder

Ulm / Claudia Reicherter

Was machen die Figuren, nachdem Hopper sie in Gemälden einfror? Das zeigt der Tanztheaterabend „Gesichter der Großstadt“.

Am Donnerstag war Premiere: Der neue Tanz­theater­chef Reiner Feistel hat mit seinem zehnköpfigen Ensemble einen mitreißenden Auftakt im Großen Haus des Theaters Ulm hingelegt – und am Ende auch noch zwei lokale Breakdancer in seine Truppe integriert. Dafür gab es nach gut zwei Stunden „Gesichter der Großstadt“ zu Hopper- und Ulm-Bildern begeisterten Applaus, Jubel und Ovationen im Stehen.

Auf Musik von Sinatra bis Dessner stellt er erst seine schon in Chemnitz ausgezeichnete Choreografie nach Bildern des US-Malers vor; Teil zwei widmet Feistel zu Max Richters Vivaldi-­Variation­en der Stadt, in der die Tänzer aus neun Ländern nun angekommen sind. Eine ausführliche Premierenbesprechung folgt.