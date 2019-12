Aschenputtel, aber anders: Jules Masse­nets Oper „Cendrillon“ ist am Donnerstagabend über die Bretterbühne des Großen Hauses gegangen: als ein zauberhaftes, farbenreich theatralisches Spiel in heiter-fantasievollen Kostümen von Lukas Noll. Christian von Götz, der am Theater Ulm schon das Musical „My Fair Lady“ erfolgreich inszenierte, zeigt diese französische Rarität als eine Art Commedia dell’arte, als ein Märchen über die Kraft der Träume. Ein starkes Ensemble um I Chiao Shih in der Hauptrolle und Akteure, die auch in der Kiste und in der Luft singen. Michael Weiger malt mit dem Philharmonischen Orchester die französischen Klangfarben. Großer Applaus nach der Premiere, Jubelrufe.