Trauer Nachruf: Ruth Merckle ist tot

Die Unternehmerin Ruth Merckle ist am Montag gestorben. Die 81-Jährige war nicht nur in den Unternehmen Merckle und Ratiopharm, sondern in vielen Bereichen aktiv.

Die Unternehmerin Ruth Merckle ist tot. Nach Angaben der Familie hatte sie mehrere Schlaganfälle erlitten und ist am Montag in ihrer Wohnung in Ulm im Alter von 81 Jahren gestorben.

Die gelernte Krankengymnastin war nicht nur am Aufbau der Unternehmen Merckle und Ratiopharm ihres Ehemannes Adolf Merckle beteiligt, sondern setzte sich auf vielen Ebenen für Kirche und Gesellschaft ein. Sie war unter anderem 31 Jahre lang Mitglied im evangelischen Kirchengemeinderat in Blaubeuren, saß sieben Jahre lang im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), dem höchsten Gremium der Kirche, und war jahrelang aktives Mitglied der Blaubeurer Hospiz-Gruppe, die Sterbende und deren Angehörige betreut.

Als „Geschäftsführerin für Unternehmenskultur und soziale Belange“ führte sie bei Merckle/Ratiopharm einen Betriebskindergarten, eine Frauenbeauftragte und eine Kunstbeauftragte ein. Auch als die Unternehmensgruppe 2008 in Bedrängnis geriet und ihr Ehemann den Freitod suchte, behielt sie Haltung und klaren Kopf.

Wie ihr Sohn Tobias Merckle berichtet, war sie nach einem Schlaganfall im Jahr 2015 halbseitig gelähmt, an Ostern 2018 erlitt sie weitere Schlaganfälle und starb am Montag zwei Tage nach ihrem 81. Geburtstag. Sie habe sich noch verabschieden können von ihrer Familie, zu der vier Kinder und zehn Enkelkinder zählen.

Die Trauerfeier, die Dekan Ernst-Wilhelm Gohl halten wird, beginnt am Montag, 7. Mai, um 10 Uhr im Ulmer Münster, anschließend findet die Beisetzung auf dem Friedhof in Blaubeuren statt.