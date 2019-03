Geschichte Nachlass des Uni-Vorkämpfers fürs Stadtarchiv

Ulm / Henning Petershagen

Neulich hat mir Helmut ausführlich dargelegt, dass Ulm unbedingt eine Universität brauche, um langfristig seine Bedeutung zu behalten. Die Zukunft liege nicht mehr so sehr in der Industrie, sondern in der Verbindung von Technik und Wissenschaft. Er meint das ganz ernst und bastelt auch schon an Plänen, dies auf höchster politischer Ebene einzubringen.“ So schrieb die Ulmerin Felicitas Hauser am 15. April 1956 an ihre Mutter. Mit „Helmut“ ist ihr Mann gemeint, dessen Traum von der Universität 1967 Wirklichkeit werden sollte.

Seine Vorhersage zur Zukunft der Stadt wurde wahr, als 1981 der Niedergang der Ulmer Elektro- und Fahrzeug-Industrie begann, der aufgefangen wurde durch die Wissenschaftsstadt, die Technik und Wissenschaft vereinte. Insofern hatte OB Gunter Czisch gestern gute Gründe, Helmut Hauser als „Visionär“ zu bezeichnen. Anlass war, dass dessen Kinder dem Stadtarchiv Hausers Nachlass übergaben. Czisch würdigte den 1979 verstorbenen „waschechten Ulmer“ auch als Mitbegründer der Ulmer CDU, der Jungen Union und schließlich des Versandhauses Süd-West, das mit Freizeit- und Fahrtenbedarf handelte.

Dieser Nachlass enthält weitere Briefe von Felicitas Hauser (1922-2001), die nach der Erkrankung ihres Mannes CDU-Stadträtin wurde. Aus ihnen geht hervor, wie zäh ihr Mann für das Ziel einer Universitätsgründung kämpfte. So schrieb sie am 19. Januar 1957: „Im Grunde verfolgt Helmut den Plan, Ulm zur Universitätsstadt zu machen. Er weiß genau, dass dies sehr schwierig – wenn nicht unmöglich – sein wird, aber er ist von der Idee überzeugt und will alles daransetzen, dass es gelingt.“ Am 18. April 1959 schreibt sie: „Gerade verfolgt Helmut seine alte Idee einer Universität in Ulm mit großer Verve.“ Er spreche alle möglichen Leute an, „den Landrat genauso wie die Marktfrau auf dem Münsterplatz oder unseren Steuerberater. Typisch Helmut, aber er hat Erfolg damit, denn viele lassen sich von seiner Begeisterung anstecken.“

Bundeskanzler Kiesinger habe kürzlich durchblicken lassen, dass im Land bald eine Uni gegründet werde. Doch die kam nach Konstanz. Am 26. September 1959 teilt Felicitas Hauser mit, dass ihr Mann, der eine Reihe prominenter Unterstützer gefunden habe, sich darüber arg geärgert, habe, da sich Kiesinger gegenüber einer Abordnung des Katholischen Akademiker-Vereins positiv zu der Idee geäußert habe. Hauser organisierte den Widerstand, der schließlich in den „Arbeitskreis Universität Ulm“ mündete – mit Erfolg.

Und so konnte Uni-Präsident Prof. Michael Weber gestern im Stadtarchiv die tragende Rolle der Bürgerschaft bei der Gründung der Universität unterstreichen, was die von anderen, herrschaftlichen Gründungen unterscheide. Der Leiter des Stadtarchivs, Prof. Michael Wettengel, freute sich über den Nachlass, der schon deswegen von besonderem Wert sei, als aus der frühen Geschichte der Ulmer CDU so gut wie nichts vorhanden sei. Spannend sei der Umstand, dass Helmut Hauser in Ulm verwurzelt gewesen sei.

Zur Frage, wie Helmut Hauser auf die Idee einer Uni für Ulm gekommen sei, erzählte Tochter Angelika Blattner, ihr Vater sei ein Schulversager gewesen, habe dann aber auf dem damals noch schwierigen zweiten Bildungsweg den Zugang zu den Universitäten erkämpft, von denen er mehrere besucht habe. Über die Skeptiker, die seiner Idee kritisch gegenüberstanden, habe er gesagt: „Was kann man einem Brunnenfrosch vom Meer erzählen?“