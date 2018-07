Amsteinsetzung Nach drei Jahren offiziell im Amt

Ulm / Alexander Honold

Jetzt ist Matthias Wagner auch offiziell Rektor der Adalbert-Stifter-Gemeinschaftsschule am Eselsberg. Seit drei Jahren hatte er die Schule bereits kommissarisch geleitet, nachdem sein Vorgänger aus gesundheitlichen Gründen in den vorläufigen Ruhestand gegangen war. Die Arbeit werde für ihn also keine gänzlich neue sein, sagte Wagner anlässlich der Einsetzungsfeier. „Dennoch freue ich mich darauf, zumal mit meinen Kollegen die Philosophie der Schule zusammenzutragen und umsetzen“.

Freude über die Einsetzung gab es auch bei den Schülern. „Wir haben den coolsten Rektor überhaupt“, sagte einer. Was vor allem daran liege, dass Wagner stets ein offenes Ohr habe und sich bei Gesprächen nicht über die Schüler stelle. Die Feier wurde musikalisch von Schulchor, Schulband und Lehrerband begleitet.