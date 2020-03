Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf Ihr Geschäft? Gibt es Einschränkungen für Ihre Kunden?

Durch die weltweite Reisewarnung der Bundesregierung sind derzeit alle Abreisen bis Ende April durch die Veranstalter storniert worden - je nach Entwicklung der Coronakrise wird sich der Zeitraum auch noch verlängern. Denn selbst wenn wir die Lage bei uns in Deutschland in den Griff bekommen sollten, kann der Virus in anderen Ländern immer noch präsent sein.

Für unser Geschäft hat dies natürlich drastische Auswirkungen, da wir für alle stornierten Reisen keinen Cent Provision erhalten und derzeit auch kein Kunde für Sommer und darüber hinaus einen Urlaub bucht. Denn neben Corona selbst, spielt hier auch die wirtschaftliche Unsicherheit eine große Rolle - arbeitet man kurz oder hat gar keinen Verdienst, überlegt man sich logischerweise ob man überhaupt Urlaub macht.

Wie können Kunden sie aktuell erreichen?

Für unsere Kunden sind wir ganz normal wie sonst auch unter Telefon 07303 6041832 oder per Mail an mail@twin-reisen.de erreichbar - nur persönliche Termine sind derzeit nicht möglich. An der Qualität unserer Beratung ändert dies jedoch nichts, und der nächste Urlaub kommt bestimmt.

WICHTIG: Selbst wenn Reisen nicht bei uns gebucht wurden und jemand gerade in der Klemme steckt, helfen wir gerne weiter - schließlich gibt es nichts Schlimmeres als nach einem Traumurlaub irgendwo zu stranden oder bei unklaren Fragen alleine gelassen zu werden.

Gibt es weitere Neuigkeiten?

Wir freuen uns natürlich über jeden, der trotz der schwierigen Lage vielleicht schon an den nächsten Urlaub denkt und diesen buchen möchte. Bei vielen Veranstaltern ist dies dank kostenlosen Rücktrittsmöglichkeiten auch risikofrei möglich - und auch mit Blick auf 2021 sollten Kreuzfahrten und andere spezielle Urlaubsformen teilweise jetzt schon gebucht werden.

Nach der Coronakrise freuen wir uns besonders auf....

...viele glückliche Kunden, die nach dieser großen Herausforderung für uns alle, ihre Sorgen und die Hektik des Alltags in ihrem Traumurlaub vergessen konnten.

