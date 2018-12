Landgericht Ulm Nach Angriff auf Ulmer Moschee: Prozess beginnt

Ulm / Christoph Mayer

Sechs junge Männer stehen vor Gericht. Sie sollen versucht haben, die Moschee am Ehinger Tor anzuzünden.

Unter großen Sicherheitsvorkehrungen hat am Donnerstag am Ulmer Landgericht ein auf 15 Verhandlungstage angelegter Prozess gegen sechs junge Kurden begonnen. Die Männer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren müssen sich wegen eines Brandanschlages auf ein Gebäude am Ehinger Tor verantworten, in dem auch eine Moschee untergebracht ist.

In der Nacht des 19. März sollen die überwiegend aus Syrien stammenden jungen Flüchtlinge drei selbst gebaute Molotow-Cocktails auf das Gebäude geworfen haben: Zwar hielt sich der Schaden in Grenzen: Durch das brennende Benzin wurden lediglich zwei Kunststoffkörbe eines benachbarten Geschäfts beschädigt. Weil zur Tatzeit aber acht Menschen in dem Wohnhaus übernachtet hatten, wirft die Staatsanwaltschaft den Angeklagten versuchten Mord beziehungsweise Beihilfe dazu vor. Die Täter hätten den Tod der Hausbewohner billigend in Kauf genommen, ein Kapitaldelikt, auf das im Fall einer Verurteilung langjährige Haftstrafen stehen.

