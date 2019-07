Welches Boot gefällt Ihnen am Besten?* Bitte auswählen Startnummer 12: „Wer hat an der Uhr gedreht?“, Mayser-Team Azubis Startnummer 14: „Heimlich verpisst: die öffentliche Toilette“, Nabada-Freunde Startnummer 15: „Fluchtweg Universum-Center – Guten Rutsch!“, UstA e.V. Startnummer 16: „Ein großer Tritt für die Menschheit“, Anna-Essinger-Gymnasium Ulm Startnummer 18: „Czischs neuer Stammtisch“, Narrenzunft Ulm Startnummer 19: „Tram 2020“, JVA Ulm Startnummer 20: „Rutsch mir doch da Buckel nonder“, DLRG-Jugend Ulm Startnummer 22: „NUXIT - War wohl nix“, Feuerwehr Offenhausen Startnummer 23: „Fastfoodketten mästen uns Spatzen“, ZSW Ulm Startnummer 24: „Badespaß für alle“, Donaubad Ulm/Neu-Ulm Startnummer 26: „E-Scooter in Ulm“, Bundeswehrkrankenhaus & Uni-Strahlenklinik Startnummer 27: „Rettungsgasse frei!!!!“, Schule für Ergotherapie Dornstadt Startnummer 29: „(Zens)Urheberrecht“, Café JAM - CVJM/Münstergemeinde Startnummer 30: „Brücken in Ulm - I brech’ zamma“, Fan-Attack Ulm