In verschiedenen Bars und Locations feiern und dazu gute Live-Musik hören - die Biberacher Musiknacht liefert seit 25 Jahren ein einzigartiges Erlebnis für Musikfans jeder Couleur. Das kommt an: Bei der 25. Jubiläumsauflage 2019 waren dem Veranstalter zufolge rund 2600 Menschen durch die Stadt gezogen und haben einen bunten Livemusik-Mix aus Rock, Pop, Blues, R&B, Soul, Funk, Ska, Country, Swing, Brass und Folk gehört.

Auch bei der Musiknacht 2020, die am 27. März 2020 stattfindet und um 20.30 Uhr beginnt, findest du wieder ein cooles Line-Up in 18 Veranstaltungsorten. Mehr als 20 Bands werden fünf Stunden lang Live-Musik machen. Wer dann immer noch nicht genug hat, der feiert im Abdera weiter, wo seit ein paar Jahren die „After-MuNa-Party“ steigt. Der Vorverkauf beginnt bereits am Samstag, 29. Februar.

Diese Locations und Kneipen in Biberach machen mit

Bei der Musiknacht machen wieder 18 verschiedene Locations und Kneipen mit. Das sind:

Wagners Schwarz Rössle

Das sind die Bands der Biberacher Musiknacht 2020

Der Verein hat beim Line-Up der Musiknacht mal wieder einen bunten Mix zusammengestellt, der nahezu alle Musikrichtungen von Klezmer bis NuMetal. Das sind die Bands der Musiknacht:

Gentlemen of Rock: Classic-Rock-Perlen (Biberach Tag & Nacht)

Blue Breeze mit Marcus Grundmann: Blues (Restaurant Ente)

The Paul Daly Band: Irish Folk (Rebstock)

Cold Turkey: Coverrock (Poco Loco)

Schnokastich: Schwäbischer Pop (Stadthalle Applaus)

High Tension Orchestra: Rock mit Sax-Appeal Stadthalle Weißer Turm)

Pete the Pirate: Funk`n`Rock`n`Reggae (Staibs Brot Bar)

Stadtgespräch: Akustik Cover (Wagners Schwarz Rössle)

Youngsters On Stage: Auch der musikalische Nachwuchs erhält wieder eine Chance, Erfahrung auf der Bühne zu sammeln. Im Biberacher Jugendhaus 9teen wollen die Schüler des Warthauser Drums- und Percussionstudios sowie der Musikschule Tritonal dem Publikum einheizen.



Ab etwa 01.15 Uhr steigt im Abdera die After-MuNa-Party mit dem Lilienthal-DJ-Team. Dabei sind:

Das sind die Preise für Tickets

Die Tickets für die Biberacher Musiknacht werden 2020 teurer, teilt der der Verein „Biberacher Musiknacht e.V.“ mit, der die Veranstaltung ehrenamtlich plant und veranstaltet. Der Verein weist aber darauf hin, dass die Eintrittspreise für die Bändel nach elf Jahren erstmals erhöht würden. Aber diese Preise seien, in Relation zum Angebot bei der Musiknacht, immer noch ausgesprochen günstig. Somit kosten die Eintrittskarten jetzt

12 Euro im Vorverkauf und

15 Euro an der Abendkasse

Hier gibt es Tickets im Vorverkauf

Die Tickets für die Musiknacht 2020 im Vorverkauf gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen in Biberach:

ACB Autocenter (Sandgrabenstraße)

Agip Tankstelle (Waldseer Straße)

Kartenservice im Rathaus

Stadtbuchhandlung

Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Biberach (Bismarckring)



Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 29. Februar 2020 und läuft bis einschließlich Donnerstag, 26. März 2020. Die Musiknacht-Bändel berechtigen den Besuch aller beteiligten Kneipen und Locations.

Musiknacht wird von Biberacher Verein veranstaltet

Die Biberacher Musiknacht wird vom ehrenamtlich tätigen Verein „Biberacher Musiknacht e.V.“ geplant und veranstaltet. Er gründete sich am 28. Februar 2000 aus bisherigen Organisatoren und Trägern (Jazzclub, Partnerschaftsverein und R.I.B.) der vorherigen sechs Musiknächte. Neben der Biberacher Musiknacht veranstaltet der Verein auch die „Biberacher Rondellkonzerte“.

Wie der Verein mitteilt, wird er unterstützt von der Biberacher Werbegemeinschaft, der Kreissparkasse Biberach, Donau 3 FM und dem städtischen Kulturamt. Weitere Hilfe – vor allem bei der Rekrutierung der rund achtzig ehrenamtlichen Kassierer und Kassiererinnen – erhalte man vom Jazzclub Biberach e. V., der Rockinitiative Biberach e. V. und dem Städte Partner Biberach e. V.