Philharmoniker Musikalischer Sprengstoff

Ulm / Jürgen Kanold

Was für eine Geschichte! Ein junger Komponist fährt im Zug von Wien ins Elsass, wo er eine Stelle als Musikdirektor antreten soll, aber er ist in seiner Paranoia davon besessen, dass Johannes Brahms den Waggon mit Dynamit beladen hat. Als ein Mitreisender eine Zigarre anzünden will, zückt er die Pistole, um ihn davon abzuhalten. Hans Rott kommt in die Niederösterreichische Landes-Irrenanstalt, mehrmals versucht er, sich das Leben zu nehmen, dann stirbt er 1884, mit gerade mal 25, an Tuberkulose. Seine Noten verschwinden in der Österreichischen Nationalbibliothek. Mehr als 100 Jahre später entdeckt ein Musikwissenschaftler die 1. Sinfonie in E-Dur, die dann 1989 in Cincinnati spektakulär uraufgeführt wird.

Weshalb fürchtete sich Rott ausgerechnet vor Brahms? Weil dieser, als Jury-Mitglied, seine Bewerbung um ein Staatsstipendium hämisch abgelehnt hatte. Der 1858 geborene Rott war ein Orgel-Schüler Anton Bruckners, und so war der Wiener hineingeraten in die Kämpfe zwischen den „Neudeutschen“ und den „Traditionalisten“. Wobei sein Werk Zutaten beider Seiten enthält: von der formalen Arbeit und dem Pastoralen eines Brahms, dem sinfonisch-religiösen Choralgesang und der dynamisch-kontrapunktischen Feierlichkeit Bruckners bis zum melodischen Feuerzauber Wagners im 4. Satz.

Das war eine faszinierende Begegnung im 1. Philharmonischen Konzert mit einem spätromantisch wirkungsvollen Werk. Die Musikgeschichte hat eben mehr zu bieten als das Kernrepertoire: faustdicke Überraschungen. Generalmusikdirektor Timo Handschuh und seinem Orchester gelang ein überzeugendes Plädoyer für Rotts 60-minütige Sinfonie, sie breiteten sie mit großer Sorgfalt und Klangraffinesse aus, mit langem Atem für die Spannungsbögen. Das Spektakuläre aber in Rotts Werk sind die Anklänge an Gustav Mahler: nicht allein das sonnenhelle Weltumarmungs-Pathos, vor allem die moderne Tanzboden-Groteske im Scherzo – die Brüche, die kunstvolle Trivialität, die eingestreuten Naturlaute. Auch das spielten die Philharmoniker mit Verve, druckvoll, plastisch. Riesenapplaus.

Grotesker Tanz

Es sind aber keine Anklänge an Mahler – es ist umgekehrt. Mahler kannte das Werk seines älteren Freundes, wollte es aber nicht aufführen, rühmte nur den „Begründer der neuen Sinfonie“. Vielleicht – wieder eine Verschwörung? –, weil Mahler, von Rott inspiriert, allein in die Zukunft gehen wollte.

Das neu gestaltete, als Leporello aufzublätternde und jetzt gut lesbare Programmheft mal abgezogen: Das Philharmonische Orchester unter Handschuh konzertierte im voll besetzten CCU unverändert erfolgreich, als die große Konstante nach dem Intendantenwechsel am Theater Ulm. Kay Metzger, der in der Loge saß, erhielt Antrittsgeschenke: Es musste nicht Wagner sein, aber doch das märchenhafte und von den Philharmonikern solistenfein und gut ausbalanciert vorgetragene Vorspiel zur Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck, der ebenso Wagnerianer war wie Hans Rott.

Es folgte die 2. Serenade von Johannes Brahms, die der junge Komponist als Chorleiter 1858 am Detmolder Fürstenhof geschaffen hatte: Es ist eine Hommage an die Bläserserenaden der Klassik, ganz ohne Violinen – nett, aber vom neuen Intendanten, der auch aus Detmold kommt, darf man ja in Ulm mehr Wucht erwarten. An diesem Abend hätte Hans Rott mit seiner Sinfonie den Brahms keinesfalls fürchten müssen.