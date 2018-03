Drei Dinge Musik, Iren und Guiness

Ulm / cl

Am morgigen Samstag ist St. Patrick’s Day. Gerard O’Connor kommt aus Kilkenny, Irland. Damit ist der 52-Jährige qua Geburt Experte für den Gedenktag des irischen Bischofs Patrick, den jedes Jahr am 17. März Iren in aller Welt feiern. Seit mehr als 20 Jahren lebt O’Connor in Ulm, seit 2005 betreibt er die Salat- und Fischbar „Grüne Insel“ in der Kohlgasse.

Drei Gründe, warum St. Patrick’s Day besser ist als Schwörmontag.

St. Patrick’s Day wird überall gefeiert, in Irland, New York und sogar in Ulm. Schwörmontag nur in Ulm. Nur echt mit Ceili-Musik und Guiness!

Drei Gründe, weshalb man diesen Tag besser nicht nüchtern begeht.

Um die Bagpipes, das Wetter und die anderen besoffenen Iren zu ertragen.

Drei Iren, die mehr Deutsche kennen sollten.

St. Patrick, Ian Paisley und Martin McGuiness, die für Frieden in Nordirland alte Feindschaften überwunden haben.

Drei Dinge, die Iren in Deutschland vermissen.

Guiness, die Pubs und lustige Iren.

Drei Ulmer, die heiliggesprochen gehören.

Albert Einstein, Hans und Sophie Scholl.

Drei grüne Inseln in Ulm (außer Ihrer eigenen).

Glacis-Park, Alter Friedhof und Donauufer.

Drei Kneipen in Ulm/Neu-Ulm, die mit einem Irish Pub mithalten können.

Keine, da die Pubs in Irland einmalig sind, mit Musik, Iren und Guiness.

Drei Gründe, warum Iren nicht irren.

Wegen der irischen Literatur, den zauberhaften Mythen und weil die Iren am St. Patrick’s Day den Grand Slam im Rugby gegen England gewinnen werden.