Veranstaltung Musik: Daniel Wirtz sagt Deutschland-Tournee ab

Ulm / SWP

Rocksänger Daniel Wirtz hat seine Deutschlandtournee abgesagt. Die gesamte Tour „Die fünfte Dimension“ fällt aus. Wie seine Konzertagentur Four Artists am Freitag mitteilte, nannte der Sänger „eine Nachricht aus dem familiären Umfeld“ als Grund für die Absage der Konzerte, einschließlich seines am Freitag geplanten Auftritts in Leipzig. Damit entfällt auch sein Konzert im Ulmer Roxy, das am Samstag, 21. April, stattgefunden hätte.

Die Konzertagentur teilt mit, dass die Tickets ihre Gültigkeit behalten und an einem neuen Termin für die Tour gearbeitet wird.