Museum Ulm Museumsumbau wohl nicht vor 2024

Ganz so schlimm ist es nicht im Museum: Die Baustelle war ein Werk von Stefan Bircheneder in der Ausstellung „Erwarten Sie Wunder!“. © Foto: Jürgen Kanold

Ulm / Lena Grundhuber

Die „Weggabelung“ war das Wort der Stunde – und Martin Ansbacher war der erste, der es gebrauchte: „Wir stehen an einer Weggabelung in der Frage, wie man mit dem Museum umgeht“, sagte der SPD-Stadtrat in der Sitzung des Kulturausschusses gestern und dürfte damit das Gefühl der Runde ganz gut zusammengefasst haben.

Lange schon wird über den Umbau und die Sanierung des Museums Ulm diskutiert, seit Jahren liegt auch eine Machbarkeitsstudie dazu vor. Der Horizont erscheint seit gestern allerdings einen Hauch lichter als noch vor zwei Jahren. Doch wie und wann der nächste Schritt getan werden soll, ist noch immer nicht klar.

Zunächst stimmten die Stadträte für eine dauerhafte Erhöhung des Budget-Zuschusses um satte 500 000 Euro pro Jahr. Davon fließen 125 000 Euro ins Personal – etwa eine neue Verwaltungsfachkraft, um die Direktorin zu entlasten –, 235 000 Euro unter anderem in Ausstellungsprogramm und Öffentlichkeitsarbeit. Und vor allem: Das über etliche Jahre aufgelaufene Defizit von 613 000 Euro wird dem Museum schrittweise erlassen, wenn es sein Budget einhält. Und das neue Kunstdepot wird das Museum schon einmal räumlich entlasten.

„Unendlich dankbar“ äußerte sich Museumsdirektorin Stefanie Dathe dafür, die den Räten zugleich zwei Varianten für den Umbau des Hauses vorstellte, wozu sie im Oktober beauftragt worden war. Beide Varianten sehen einen neuen Eingangsbereich vor. Für die zweite aber zöge man mit der Verwaltung in ein Gebäude in der Donaustraße, was die Möglichkeit böte, die momentan eingelagerte Bibliothek wieder einzurichten und öffentlich zugänglich zu machen, wie Stefanie Dathe den Stadträten darlegte.

Vorstoß von der CDU

Einen Vorstoß, auch mit den Umbauplänen bald zur Beschlussreife zu kommen, machte die CDU-Fraktion. „Wir möchten darauf dringen, dass wir das Museum auch baulich auf solide Füße stellen“, sagte Wolfgang Schmauder, der einen entsprechenden Antrag ankündigte. Material zu beiden möglichen Varianten wünschte sich seine Fraktionskollegin Sabine Schuler, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Schritte anstehen. Die Angst der CDU: Dass die Vorschläge zum Umbau wieder einmal „in der Schublade verschwinden“, dass wieder einmal nichts passiert.

Das Hauptproblem legte Kulturbürgermeisterin Iris Mann dar: In der Investitionsstrategie der Stadt Ulm für die kommenden zehn Jahre sei die erste Planungsrate für das Museum nun einmal erst im Jahr 2024 eingestellt, wobei die Kosten insgesamt auf 24 Millionen geschätzt würden. Die Frage sei, ob es sinnvoll sei, jetzt über ein Konzept abzustimmen, denn wenn es bei 2024 bleibe, könne das schnell zur Makulatur werden. Deshalb rate sie ab: „Das führt nur zu Frustration.“

Annette Weinreich von den Grünen sah das als Architektin ähnlich: „Völliger Quatsch“ sei es, jetzt über etwas abzustimmen, das dann womöglich wieder obsolet werde. Wenn, dann müsse man an die Prioritätenliste herangehen und beschließen, das Museum Ulm vorzuziehen. Das Museum sei zwar „uneingeschränkt“ wichtig, so ihr Fraktionskollege Michael Joukov, stehe aber in Konkurrenz mit anderen ebenso dringenden Projekten. Ob man in der Priorisierung tauschen könne, müsse man in der Lenkungsgruppe sehen. Helga Malischewski von der FWG sah sich außerstande, etwas zu entscheiden, und eine erste Planungsrate 2024? „Das ist doch schon mal was.“ Erst einmal, so meinte schließlich auch Martin Ansbacher, sei die Frage zu klären, ob der politische Wille zum Umbau da sei.

Entsprechend bereitwillig nahmen die Stadträte Iris Manns Angebot an, ihnen zunächst einmal einen möglichen Fahrplan mit Schritten für die kommenden Jahre vorzulegen. Der stattliche Zuschuss, den die Stadträte dem Museum Ulm zubilligten, war da fast schon zur Nebensache geronnen – und wurde einstimmig beschlossen.