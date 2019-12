Die digitale Stadt ist ein großes Ulmer Zukunftsthema. Das Museum Ulm wird in diesem Prozess jetzt vorne mitspielen, gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Deren Programm „Kultur Digital“ soll Kultureinrichtungen motivieren und sie darin unterstützen, „die digitalen Möglichkeiten und Herausforderungen der Gegenwart selbstbestimmt und gemeinwohlorientiert mitzugestalten und ihnen kreativ und kritisch zu begegnen“. Insgesamt 15,8 Millionen Euro werden durch den „Fond Digital“ für 15 Projekte ausgeschüttet – das Museum Ulm und das NRW-Forum Düsseldorf erhalten für ihr gemeinsames Projekt „CAP 2020 (Community Art Plattform 2020). Plattform für Co-Kuration und Co-Kreation“ bis zu insgesamt 760 000 Euro in vier Jahren.

Was soll da passieren zwischen 2020 und 2024? Die Kooperationspartner wollen der Frage nachgehen, wie mit digitalen Mitteln mehr Demokratie im Kunstbetrieb ermöglicht werden kann. „Eine institutionenübergreifende offene Plattform soll entstehen, mit deren Hilfe das Kuratieren von Ausstellungen in offener digitaler Teilhabe der Besucherinnen und Besucher gelingen kann.“

Kooperation mit NRW-Forum

Marcel Hess, zuständig für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit im Museum Ulm, sprach am Donnerstag von einem „vorweihnachtlichen Geschenk“. Tatsächlich ist es ein weiterer Coup der bestens vernetzten Museumsdirektorin Stefanie Dathe. NRW-Forum? Mit den Düsseldorfern hatte sie noch in ihrer Zeit als Chefin des Museums Villa Rot in Burgrieden die Ausstellung „Me, Myself and I“ über Selfies herausgebracht, kuratiert von Alain Biber. Und der stellte nun diesen Projektantrag mit dem Partner Museum Ulm an die Kulturstiftung des Bundes.

Das Projekt „CAP 2020“ ist zunächst weit gefasst. Auf jeden Fall geht es um mehr Teilhabe in der Museumsarbeit, auch das Einbeziehen der Besucher über soziale Medien. Eine treibende Kraft dieses Projekts, so Hess auf Anfrage, wird Stefan Heidenreich sein, der in Beiträgen in der Wochenzeitung „Die Zeit“ eine Demokratisierung der Kunst forderte: „Schafft die Kuratoren ab!“

Die maximale Fördersumme ist hoch, auf die beiden Häuser aufgeteilt, könnten das für Ulm pro Jahr 95 000 Euro sein. Und fürs Image ist das auch nicht übel. Zu den 36 Kulturinstitutionen, darunter auch Theater und Opernhäuser, die von einer Fachjury ausgewählt wurden, gehören das Berliner Ensemble, die Hamburger Deichtorhallen, das Deutsche Filmmusum in Frankfurt am Main, die Badischen Staatstheater und das ZKM in Karlsruhe.