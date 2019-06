Beim Ulmer Münsterturmlauf 2019 konnte der Titelverteidiger Jakob Meyer aus Österreich erneut gewinnen.

560 Stufen in 175 Sekunden: Jakob Meyer aus Lustenau (Österreich) hat am Samstagabend wie schon im vergangenen Jahr den Ulmer Münsterturmlauf gewonnen. Mit 2:55 Minuten blieb er allerdings klar unter seinem famosen Rekord von 2:32,3 Minuten. Bei den Frauen siegte Monica Carl von der LG Welfen mit 3:47 Minuten – auch sie Titelverteidigerin, und auch sie blieb unter ihrem Rekord von 3:32,3.

Wettlauf auf den höchsten Kirchturm der Welt

Unter dem Motto „Wir treiben‘s auf die Spitze“ fand der Lauf auf den höchsten Kirchturm der Welt bereits zum neunten Mal statt. Wobei es selbstverständlich nicht bis ganz auf die Spitze ging: Das Ziel war der zweite Kranz in 102 Metern Höhe – daher auch „nur“ 560 Stufen, nicht die 768 Stufen bis auf in oberste Aussichtsplattform in 143 Metern Höhe.

161 Läufer - Münster 161 Meter hoch

„Wir brauchen noch drei Starter!“ Acht Minuten, bevor es Punkt 18 Uhr losgehen sollte, legte sich Organisator Markus Ebner nochmals richtig ins Zeug – denn bis dahin hatten 158 Teilnehmer gemeldet, und zum ersten Mal konnte die maximale Starterzahl von 161 (die ungerade Zahl natürlich in Anlehnung an die 161 Meter Höhe des Ulmer Münsters) erreicht werden.

Deutsche Meisterschaften Alina Reh und Richard Ringer holen 10.000-Meter-Titel Alina Reh und Richard Ringer haben bei den deutschen 10.000-Meter-Meisterschaften der Leichtathleten in Essen für Favoritensiege gesorgt.

Und tatsächlich, 15 Sekunden vor sechs durfte Moderator Hans-Peter Behm vermelden: Wir haben tatsächlich 161 Teilnehmer. Genau gesagt: 124 Teilnehmer und 37 Teilnehmerinnen. Als Titelverteidiger und Favorit hatte Jakob Meyer die Startnummer 1, und ihm folgte alle 30 Sekunden ein weiterer Starter, eine weitere Starterin.

Diese Läufer gingen an den Start

Besonderen Applaus gab es für die Jüngste und den Ältesten im Feld. Mit der Startnummer 116 ging die erste neunjährige Annika Seher ins Rennen – Familie Seher aus Kirchheim/Teck machte gleich zu viert mit. Und mit Startnummer 148 legte der 80-jährige Ulmer Richard Erlewein los. Er lebt in der Seniorenresidenz Friedrichsau, aber die Münstertreppen tat er sich freudig an, „weil’s mir Spaß macht“. Sogar ein Feuerwehrmann in Montur machte den Lauf mit.

Präsentiert wurde das Event - das zur „Towerrunning Serie Germany“ gehört - vom Veranstalter des Einstein-Marathons, dem SUN Sportmanagement. Die Startgebühr der Teilnehmer wurde zum Erhalt des Münsters gespendet. Und daher konnten sich sowieso alle als Gewinner fühlen.

