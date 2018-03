Ulm Münster hell und dunkel zur Earth Hour

Ulm / swp

Die Lichter gingen aus am Samstagabend: Münster, Rathaus, Schwörhaus, Neu-Ulmer Wasserturm, das Denkmal auf dem Schwal und ein paar andere Gebäude waren zur Earth Hour eine Stunde lang nicht beleuchtet. Die Städte Ulm und Neu-Ulm beteiligten sich damit an der weltweiten Aktion zum Klimaschutz, die der World Wide Fund for Nature (WWF) ins Leben gerufen hat. Nach Angaben der Stiftung machten mehr als 7000 Städte in 178 Ländern mit. Ulm und Neu-Ulm nahmen zum sechsten Mal an der Aktion teil. Auch Privatleute können in ihren Häusern und Wohnungen zur Earth Hour das Licht ausknipsen – allerdings ist das nicht so eindrucksvoll wie ein plötzlich unbeleuchteter Münsterturm.