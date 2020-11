Auf dem Weg zur Mobilitätswende plant die Stadt Ulm den ersten großen Eingriff in den Autoverkehr. Sie will in der Münchner Straße, einer wichtigen Verbindung nach Neu-Ulm über die Gänstorbrücke, in jeder Richtung den Autofahrern eine Fahrspur wegnehmen und den Radlern zur Verfügung stellen....