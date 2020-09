Das Unternehmen glaube aber auch „mit Überzeugung“ an die Innenstadt. In der Coronazeit hätten die Menschen den sozialen Kontakt vermisst. Deswegen werde das Einkaufen in der Innenstadt wiederkommen. „Und wenn jetzt attraktive Flächen in den Städten frei werden, wollen wir davon profitieren“, sagte Helm.