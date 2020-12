Die Ulmer Drogeriemarktkette Müller muss einen schwarzen Mundschutz, den das Unternehmen in den vergangenen Wochen verkauft hat, offenbar zurückrufen. Die schwarze Maske sei potentiell gesundheitsgefährdend berichtet das Unternehmen auf seiner Homepage. Zuerst hatte der SWR am Mittwochmorgen darüber berichtet.

Wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilte, enthält das Band am Mundschutz in Einzelfällen Anilin. Weiter heißt es: „Der zunächst vorsorglich durchgeführte Rückruf erfolgte aufgrund des unangenehmen Geruchs des Artikels. Zu diesem Zeitpunkt lagen aufgrund der beauftragen Prüfanalysen keine Anhaltspunkte vor, welche eine Gefährdung hätten begründen können.“ Nach „weitergehenden chemischen Analysen“ sei zwischenzeitlich in einzelnen Proben Anilin im Einfassband nachgewiesen worden, sodass „nunmehr der weitere Rückruf durchgeführt wird“.