Keine Panik an den Rezeptionen. Die Nachricht, dass sich Motel One am Münsterplatz niederlassen will, hat in der Ulmer Hotellerie eine offenbar fruchtbare Qualitäts-Debatte ausgelöst. Karin Krings, die örtliche Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), kann sich zwar vor Mails und Telefonaten kaum retten. Dennoch erkennen ihre Mitglieder an, dass mit der Münchner Hotelkette ein angesehenes Unternehmen kommen will, das der Stadt guttun kann.

Die Hotel-Szene will den Wettbewerb annehmen. Das ist der richtige Weg. Denn wer einen guten Job macht, wird auch neben Motel One bestehen können. Ulm hat Potenzial. Das, wie Dehoga und Hotelbetreiber zu Recht fordern, jetzt noch mehr in den Fokus rücken muss. Damit all die neuen Betten verlässlich voll werden, ist das Tourismus-Marketing gefragt. Es gibt einfach immer noch zu viele Menschen, die auf dem Weg in den Urlaub Jahr für Jahr an der Region vorbeifahren. Wer kennt den Satz nicht: „Ihr habt doch da diesen großen Dom.“

Nein. Wir haben ein Münster, Kultur, Natur, Handel, einen schönen Weihnachtsmarkt, Einstein, aktuell das Berblinger-Jubiläum und in nicht allzu ferner Zukunft die Landesgartenschau. Dazu eine prosperierende Wirtschaft, die Geschäftsreisende in die Stadt bringt. Damit lässt sich doch wuchern. Und genau das sollten wir tun.