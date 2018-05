Gericht Mord: Urteil ist rechtskräftig

Ulm / cst

Das Landgericht Ulm hatte am 31. Januar einen zur Tatzeit knapp 16-Jährigen wegen Mordes und versuchten Mordes in sechs Fällen zur Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt. Gegen dieses Urteil legte der Angeklagte Revision ein, die er nun zurücknahm. Damit ist das Urteil rechtskräftig, teilt das Landgericht mit. Wie berichtet hatte der Angeklagte am 21. Mai 2017 aus Rache im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Beimerstetten Feuer gelegt. Zwei Tage später traf der Jugendliche in der Schillerstraße auf einen ihm fremden 64-Jährigen und bat ihn, in dessen Wohnung etwas trinken zu dürfen. Als der Jugendliche dort erkannte, dass der Mann sich sexuelle Handlungen erhofft hatte, tötete er das Opfer mit zahlreichen Messerstichen und legte Feuer in der Wohnung.