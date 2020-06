Das Kapitel Deutschland begann für Yizhou Chen vor zehn Jahren. Als Teenager verließ er sein Elternhaus in der chinesischen Millionenstadt Hangzhou, um in Aachen Fahrzeugtechnik zu studieren. „Autos waren schon immer meine Leidenschaft“, erzählt er. Chen hat allerdings noch eine weitere Passion: Kochen. Während des Studiums betrieb er gemeinsam mit einem Geschäftspartner zwei chinesische Restaurants.

Inzwischen hat der 28-Jährige seinen Master abgeschlossen und ist zu seiner Freundin nach Ulm gezogen. Büro oder Küche – die berufliche Entscheidung sei ihm keinesfalls leicht gefallen, betont Chen. Letztendlich wolle er aber als Gastronom tätig sein.

Am 3. Juli eröffnet Chen nun sein Restaurantin der. Er geht im Erdgeschoss des Nordsternhauses an dem Start, wo zuletzt eine Filiale der Bäckerei Kirsamer untergebracht war. Chen setzt auf traditionelle chinesische Speisen. Zu seinen Spezialitäten zählen verschiedene Nudelsuppen und Teigtaschen. Chens Philosophie: Alles wird frisch und nach Originalrezept zubereitet. „Viele Gerichte habe ich in jungen Jahren von meinem Vater gelernt“, erzählt Chen, der die Speisekarte des „Mo-Jo“ mit 20 verschiedenen Gerichten übersichtlich halten möchte. „Wir konzentrieren uns lieber auf wenige Speisen und können dafür eine hohe Qualität bieten“, so Chen.