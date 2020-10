Erholsamer Schlaf ist eine bedeutsame Grundsätzlichkeit für Gesundheit und Wohlbefinden. Das Schlafzimmer ist eines der persönlichsten und intimsten Räumlichkeiten der eigenen vier Wände. Durchstöbern Sie unsere Welt des Schlafens und schaffen Sie sich mit stilvollen Möbel und passenden Accessoires eine Oase der Ruhe.

Wunderbar Schlafen

© Foto: Möbel Inhofer

Neben den unterschiedlichen Bettenmodellen sollten Sie sich beim Kauf auch für die richtige Größe der Liegefläche entscheiden. Wir führen eine Vielzahl an komfortablen Bettenmodellen, welche eine große Bandbreite an individuellen Schlafbedürfnissen abdecken. Hierbei steht nicht die Funktionalität des Bettes allein im Mittelpunkt, sondern auch das Design. Das neue Bett sollte aber nicht nur bequem sein, sondern auch schön aussehen und ganz nach Ihrem Geschmack zum Rest des Schlafzimmers passen.

Wunderbar Schlafen

© Foto: Möbel Inhofer

Eine hochwertige Matratze sorgt für erholsamen Schlaf, unterstützt den Körper und entlastet die Wirbelsäule, die Gelenke wie auch den Nacken. Bei Matratzen ist nicht nur die Wahl des richtigen Matratzentyps wichtig. Hier gibt es beispielsweise Taschenfederkern, Federkern oder Kaltschaummatratzen. Die Grundbasis für den perfekten Schlafkomfort bildet der Lattenrost, denn selbst die beste Matratze ist nur so gut wie der darunterliegende Lattenrost. Dieser sollte unbedingt die Funktionen der Matratze unterstützen. Bei Möbel Inhofer finden Sie sowohl verstellbare und individuell anpassbare Modelle aus hochwertigen Hölzern und Materialien.

Wunderbar Schlafen

© Foto: Möbel Inhofer

Mit dem richtigen Kleiderschrank hat alles seinen passenden Platz. Er sollte möglichst viel Stauraum bieten, funktionell sein und sich in Ihr bisheriges Schlafzimmerambiente einfügen. Zusätzlich sollte der Schlafzimmerschrank robust und langlebig sein aber auch stilvoll aussehen. Die Wahl des perfekten Kleiderschranks kann sich oftmals als schwierig erweisen. Es gibt die unterschiedlichsten Modelle wie Schwebetürenschrank, Drehtürenschrank und klassische Schränke in den verschiedensten Ausführungen. Mit integrierten Ordnungssystemen erhält Ihr Schlafzimmerschrank eine optimale Stauraumlösung und wird so zu einem wahren Raumwunder.

Wunderbar Schlafen

© Foto: Möbel Inhofer

Die perfekte Bettwäsche für süße Träume und einen erholsamen Schlaf in gigantischer Auswahl. Mit schönen Bettbezügen meist im praktischen Set erhältlich schaffen Sie einen harmonischen Schlafzimmereindruck. Sie haben die Wahl unter unzähligen Designs und Motiven. Mögen Sie es lieber heimelig-rustikal oder verspielt und exotisch bei Möbel Inhofer finden Sie die richtige Bettwäsche passend zu Ihrem Einrichtungsstil. Bettwäsche aus angenehmen Materialien und vielen Varianten verhelfen Ihnen zu einem tiefen, erholsamen Schlaf ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen.

KONTAKT:

Möbel Inhofer - Europas größte Wohnwelt!

Adresse:

Ulmer Str. 50

89250 Senden

Tel. 07307/85-0

E-Mail: info@moebel-inhofer.de