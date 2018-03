Diebstahl Ulm: Modegeschäft komplett leer geräumt

Ulm / Hans-Uli Mayer

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag eine Boutique in der Brautgasse aufgebrochen und die Frühjahrskollektion erbeutet.

Ruza Baumgärtner traf schier der Schlag, als sie am Donnerstag in ihre an der Brautgasse gelegene Modeboutique kam. „Das ist dramatisch. Alles ist weg“, kann sie nicht fassen, dass sie das Opfer einer offenbar sehr professionell agierenden Diebesbande geworden ist. Ein Fenster war aufgebrochen, der Laden so gut wie leergefegt. Nichts war zurück geblieben.

Im Bericht der Ulmer Polizei heißt es dazu lapidar, dass die Täter durch ein Fenster in das Geschäft gekommen sind und zum Transport der Beute ein „größeres Fahrzeug“ benutzt haben. Im Klartext bedeutet das, dass die Unbekannten die Boutique komplett leergefegt und die ganze Frühjahrskollektion mitgenommen haben. Etwa 1.500 Einzelteile hat die Besitzerin gestern zusammen gerechnet, alles Ware des Labels Annette Gerck.

Inhaberin ist nicht versichert

„Alles ist ausgeraubt, von unten bis oben alles weg“, sagt Baumgärtner, für die der Schaden noch größer ist, als sie keine Versicherung hat, wie sie freimütig einräumt. „Die Mode ist so speziell und individuell, ich habe niemals daran gedacht, dass die jemand stiehlt“, sagt sie. Jetzt ist der Fall aber eingetreten, wie hoch der Schaden in Euro und Cent ist, kann sie noch gar nicht sagen.

Nach ihrer eigenen Beobachtung müssen die Täter professionell vorgegangen sein. Es sei nichts zerstört, auch keine Unordnung im Laden oder etwas kaputt gegangen. Fein säuberlich müssen die Täter die Kleidungsstücke von den Bügeln genommen und verstaut haben. Sogar die Schaufensterpuppen haben sie ausgezogen und wieder ordentlich hingestellt. „Der Laden ist sauber, aber leer“, steht die Boutiquebetreiberin in ihrem leeren Geschäft.

Neue Ware besorgt

Als richtige Kauffrau aber hat sie sofort an das Samstagsgeschäft gedacht und ist noch am Donnerstag mit einem großen Sprinter nach Gütersloh gefahren, um neue Ware zu holen. An den finanziellen Schaden will sie erst einmal gar nicht denken, zunächst war es ihr nur darum gegangen, das Geschäft am laufen zu halten.

Ruza Baumgärtner teilt damit das Schicksal anderer Betreiber von Modegeschäften, denen in den zurückliegenden Jahren ähnliches widerfahren ist. Gefunden wurden die Täter in keinem der Fälle. Vielmehr wird vermutet, dass es sich bei den Tätern um Banden handelt, die im Auftrag von Hintermännern aus dem südöstlichen Ausland agieren. Die Beute soll in den zurückliegenden Fällen noch jeweils in derselben Nacht oder am selben Tag über die Grenze gebracht worden sein.