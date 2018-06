Vortrag Mobilität als neuer Lebensstil

Ulm / jkl

Fliegende Taxen, Cargo-Straßenbahnen, autonom fahrende Lkw. Für Daniel Dettling vom Zukunftsinstitut in Frankfurt sind das keine Spinnereien, sondern über kurz oder lang Realität auf der Straße, Schiene und in der Luft. Beim Vortrag des Politikexperten ging es um „Megatrends und die Zukunft der Mobilität“. Die werde weiter wachsen. „Mobilität wird zu einem Lebensstil.“ In diesem Zusammenhang müssten sich auch oder vor allem die Städte verändern. „Sie wollen möglichst vielen gerecht werden: Fußgänger, Autos, Lieferdienste – alle haben ihre Berechtigung.“ Dettling geht davon aus, dass der Schienenverkehr eine Renaissance erleben wird. Co-Mobilität sei das Stichwort. Der Stadtbewohner werde immer mehr Verkehrsmittel kombinieren.

Ein Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr oder das Rad sei jedoch nur dann attraktiv, „wenn die Leute keine Zeit dadurch verlieren“. Mithilfe von künstlicher Intelligenz sei es möglich, künftig bis zu 95 Prozent der Parkplätze in den Städten einzusparen. „Ein durchschnittlicher Parkplatz in Deutschland hat zwölf Quadratmeter“, merkte Dettling an. „Genau so viel hat auch ein durchschnittliches Kinderzimmer.“