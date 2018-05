Konzert Mitreißender Crossover-Jazz in der vh

Ulm / Udo Eberl

Der Verein Kunstwerk steht für Konzerte, in denen sich Künstler in Grenzbereiche bewegen. Ozma, fünf Herren aus Straßburg, die ihren Sound einfach mal als „Jazz explosif“ bezeichnen, boten genau das und noch mehr. Wobei die meisten Stücke des Abends vom Album „Welcome Home“ stammten, das den Titel unter anderem deshalb trägt, weil Posaunist Guillaume Nuss nach fünf Jahren wieder ins Bandgefüge zurückkehrte.

Gut so, denn er sorgte für einige der ganz starken Momente in den beiden Sets und mischte den Club Orange der vh auch mit knallbuntem und experimentierfreudigem Spiel mächtig auf. Häufig bewegte sich das bestens eingespielte Quintett in einem Fusionjazz-Areal mit sehr hohen Ansprüchen an die Virtuosität. Solistisch gelang das nicht immer, und manche Selbstdarstellung am Instrument hatte Längen. Aber das machten die bestens geschulten Musiker, die sozusagen in der Grundschule zusammengefunden hatten, mit feinen Arrangements und reichlich Power wieder wett.

Das knackige Fundament von Drummer Stéphane Scharlé und Edouard Séro-Guillaume am Bass, die satten Bläsersätze, in denen Julien Soro am Saxofon genauso stark agierte wie am Keyboard, und die klassischen Fusion-Soli des Gitarristen Tam de Villiers – das passte. Im ersten Set gab’s gar zwei brandneue und nicht ganz so wilde Stücke zu hören, die zwei Wochen zuvor in Marokko entstanden waren, noch vor der Europatournee, die sie auch nach Ulm geführt hatte.

Nach der Pause ein weiteres Stück aus den letzten Probenphasen, das auf Tour in Lübeck den Titel „Die Gilde“ abbekommen hatte, aber längst nicht so hanseatisch klang. Danach der Angriff der Roboter – mit Synthesizern und einer durch Effekte gejagten Posaune in Bewegung gesetzt und durch knackige Bläserriffs noch abgewehrt. Es gab aber auch Balladen zu hören. Und eine Hommage ans Pingpong-Spiel mit Duellen, in denen meist der Posaunist obsiegte. Trotz aller Solo-Faxen waren Ozma immer dann am stärksten, wenn sie in klug durchdachten Arrangements zur kleinen Big Band wurden. Zugaben waren da zwingend und wurden zweimal erklatscht.