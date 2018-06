Fahnen Mit Worten, Strichen und Punkten

Fahnen an Leine in loftartiger Halle. © Foto: PR

Bosiljka Zirojevic Lecic, ist 1971 in Novi Sad, Serbien, geboren und hat dort ihren Abschluss an der Akademie der Künste 1994 gemacht. Dort lehrt sie das Fach Fine Arts. www.bosiljka.net © Foto: PR

Ana Petrovic, geboren 1985 in Bjelovar, Kroatien, machte ihren Abschluss 2011 an der Akademie der Künste in Osijek. Seitdem lehrt sie dort Film. www.ana-petrovic.blogspot.com © Foto: PR

Ulm / Tanja Miller

Beim letzten Donaufest kamen die Fahnenentwürfe von Männern, in diesem Jahr sind zwei Frauen aus Serbien und Kroatien am Werk.

Ana Petrovic aus Kroatien und Bosiljka Zirojevic Lecic aus Serbien haben das Konzept für die Fahnen des 11. Internationalen Donaufests entworfen. Kulturmanager Ralf Milde wählte die beiden Künstlerinnen wegen des angespannten Verhältnisses beider Länder aus – um damit ein politisches Zeichen zu setzen. Und weil es an der Zeit sei, dass Frauen wieder malen, sagt er. Damit verweist er auf die letzten Gestalter der Flaggen: Dragan Matic (2016) und Vladimir Frelih (2014).

Die Kroatin und die Serbin kennen sich gut, sind sogar miteinander befreundet. Trotzdem gestaltet jede ihre eigenen 330 Flaggen, die jeweils an den Flussufern zwischen der Eisenbahn- und Herdbrücke aufgestellt werden und auf den Übergängen von Ulm nach Neu-Ulm aufeinandertreffen. Für Ana Petrovic ist die Donau grenzenlos, auf englisch borderless oder auf kroatisch bezgranican.

Dieses Wort malt sie in den zehn Sprachen der Länder, durch die der Fluss fließt, auf die Flaggen und in neun der Staaten des Einzugsgebiets der Donau, also insgesamt 19. Um die Vielfalt der Donauregionen zu zeigen, färbt Petrovic jedes Wort einer Ländersprache in 17 verschiedene Farben wie Rot, Blau oder Grün. Daraus ergeben sich 323 Flaggen. Sieben kommen dazu. „Die gehören der englischen Sprache, die für internationale Kommunikation steht“, erläutert die 33-Jährige.

Damit verwandelt sich das Wort grenzenlos mehr als 300 Mal, ist aber immer gleich in seiner Kernaussage und trotzdem, durch verschiedene Alphabete und unterschiedliche Farbnuancen, einzigartig in seiner Erscheinung. Für die Kroatin bedeutet das eine Vereinigung der Länder, was zwar ein schwer erreichbares Idealbild sei, aber dem die Menschen näher als jemals zuvor seien. Bosiljka Zirojevic Lecic stellt die Regionen der Donau anhand des Morsealphabets dar, daraus ergeben sich Linien und Punkte in den Farben der Länder, die an die Donau grenzen. In Morseschrift schreibt die 47-Jährige die wesentlichen Städte des Flusses auf die Donaufestfahnen, wobei jeder Buchstabe eine Flagge ist. Für Deutschland sind es Ulm, Ingolstadt und Regensburg.

Die flatternden Kunstwerke sind je 50 cm breit und 244 cm lang und an einer 4,50 Meter hohen Bambusstange befestigt. Sie werden beim Fahneneinlauf am 5. Juli, 17.30 Uhr, von der Ulmer Messe zum Marktgelände getragen. Die Läufer hat das Team des Einstein-Marathons organisiert. Nachdem die Flaggen bis zum 15. Juli das Donaufest umrahmt haben, können sie am Di, 17. Juli, von 17 Uhr an für je 45 Euro in der Keplerhalle (Keplerstr. 4, Ulm) gekauft werden.