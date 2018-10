Soziales Mit Postkarten gegen Sucht

Next

Auch Glücksspiele tragen ein hohes Risiko in sich, Menschen in die Sucht zu treiben. © Foto: SWP-Repro

Neu-Ulm / Beate Storz

Glücksspiele, Alkohol und Smartphones tragen das Potenzial in sich, Menschen süchtig zu machen. Der Übergang zwischen Sucht und Nichtsucht ist nicht immer klar abgegrenzt. Sobald aber eine Sucht vorliegt, sollte sich der Betroffene professionelle Hilfe holen. Die Suchtberatung für legale Suchterkrankungen der Diakonie Neu-Ulm hat eine Postkartenaktion gestartet. In Clubs, Bars, Restaurants, Spielhallen und sonstigen öffentlichen Plätzen liegen diese Karten aus. Sie machen sowohl auf das Problem der Sucht als auch auf die Suchtberatung aufmerksam. „Wir wollen damit auch ganz junge Leute ansprechen, denn je früher eine Sucht oder ein Suchtpotenzial erkannt wird, desto besser ist es für alle Beteiligten“, sagt Angela Burger von der Suchtberatung.

Die Postkarten wurden professionell erstellt. Die Diakonie hat dafür die Hochschule für Kommunikation und Gestaltung (HfK + G) in Ulm beauftragt. Die Studenten des zweiten Semesters des BA-Studiengangs Kommunikationsdesign befassten sich mit dem Thema Sucht und setzten es grafisch um. „Unsere Studenten sollen auch Erfahrungen mit Realprojekten sammeln. Zudem ist das Thema Sucht ein gesellschaftlich wichtiges. Das fanden unsere Studenten interessant“, erzählt Prof. Mark Schmid. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen der Suchtberatung. Rund 20 Studenten beteiligten sich an dem Projekt, zehn Postkarten wurden von der Diakonie ausgewählt und in kleiner Auflage gedruckt.

Die Karten sollten nicht mit dem Zeigefinger drohen, sondern das Problem sympathisch und originell angehen, erläutert Dozent Robert Heissmann, der das Projekt an der HfK + G betreute. „Zu frech durften sie nicht sein, denn es steht ja auch Diakonie darauf, das muss passen“, schränkt Christin Krieger von der Beratungsstelle ein.

Arbeit hat sich sehr verändert

Auf einen Vorschlag der Studenten hat sich die Diakonie eingelassen, nämlich auf dem Zusatz „Moderne“. Nun ist es die Moderne Suchtberatung. „Das passt auch zu uns, schließlich hat sich die Arbeit in den vergangenen Jahren sehr geändert. Das Thema Sucht gehört schon längst nicht mehr in die Schmuddelecke. Das wollen wir mit der Modernen Suchtberatung ausdrücken“, erklärt Karola Steiger von der Diakonie. Sinem Misirli ist eine der Studentinnen, die sich an dem Projekt beteiligt hat. Für sie sind diejenigen, die sich zu ihrer Sucht bekennen und Hilfe suchen, die wahren Helden: „Ich hatte beim Projekt das Gefühl etwas für die Gesellschaft zu leisten“. Die Studenten konnten unter realistischen Bedingungen arbeiten und die Diakonie hat dafür professionelle Postkarten bekommen.