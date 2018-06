Recherche Mit Mikrofon und Kamera unterwegs

Dornstadt / Kiga Malvenweg

Vier Wochen spielen, gestalten, forschen, erleben und ausprobieren mit der Tageszeitung, das war für unsere Vorschüler ein richtiges Erlebnis. Kritzel, der uns täglich begleitete, bekam von uns erst mal einen richtigen Nachnamen, so wie es sich für einen ordentlichen Drachen gehört. Kratzel wurde er benannt. Zudem bekam er auch sein eigenes Gedicht, das uns jeden Morgen auf unsere „Arbeit“ einstimmte:

Kritzel Kratzel kleiner Drache, machst mit uns ganz tolle Sachen. Du bist ein ganz, ganz toller Typ, drum haben wir Dich alle lieb!

Jeden Morgen bist´ bei uns und machst mit uns so manche Kunst.

Wir freu’n uns immer sehr auf Dich und darüber freue ich mich.

Kritzel Kratzel half uns also dabei, alle Aufgaben, die ein richtiger „Kinderreporter“ bewältigen muss, zu erlernen. Fotoapparate, Mikrofone und Presseausweise wurden hergestellt und waren unsere ständigen Begleiter. Unsere erste Recherche führte uns zur Dornstadter Feuerwehr. Nachdem uns Herr Langhammer unsere Fragen beantwortet und uns die Feuerwehrwache gezeigt hatte, wurden wir im neuesten Löschfahrzeug zurück in den Kindergarten gefahren. Das war ein Erlebnis und alle anderen Kindergartenkinder, die im Kindergarten zurückgeblieben waren, waren sehr beeindruckt als wir aus dem Feuerwehrwagen ausstiegen.

Zu Besuch im Kindergarten

Ein weiterer Recherchewunsch war der Besuch eines anderen Kindergartens in Dornstadt. Also statteten wir dem Hermann Weber Kindergarten einen „offiziellen Reporterbesuch“ ab. Wir waren sehr neugierig, wie es dort zuging. Nachdem die Kinder und die Leiterin unsere Fragen beantwortet haben, haben wir gemeinsam gesungen und sogar ein neues Lied dazugelernt. Anschließend durften wir uns die Räume anschauen und hätten dabei gerne die spielenden Kinder unterstützt. Doch nachdem wir die neuen Außenanlagen besichtigt haben, mussten wir uns auf den Heimweg machen. Selbstverständlich haben wir die Kinder zu einem Besuch in unseren Kindergarten eingeladen. Nun steht noch ein Besuch bei der Zahnärztin an.