Projekt Mit Kritzel auf Exkursion in Blaubeuren

Blaubeuren / Viktoria Geprägs

Wir Kinder aus dem katholischen Kindergarten St. Josef Blaubeuren wollten zum Abschluss des „Wir lesen mini“-Projekts uns selbst als Kinderreporter auf die Suche nach Informationen machen und darüber berichten.

Also sind wir mit Kritzel in die Stadtbücherei, um zu entdecken was außer Zeitung sonst noch gelesen wird und wie so eine Bücherei funktioniert. Frau Houguet-Berger hat uns empfangen und durch das alte Gebäude geführt. Begeistert haben wir dort „Geheimfächer“ entdeckt, hinter denen sich jede Menge Zeitschriften verbergen, erklärte uns Frau Houguet-Berger. Danach hat sie uns noch ein Bilderbuch vorgelesen und erklärt wie wir Bücher, oder auch Zeitschriften ausleihen können. Wie richtige Reporter haben wir Fragen gestellt und fotografiert.

Berufe kennenlernen

Beim Zeitungslesen haben wir bemerkt, wie viele Berufe es eigentlich gibt und wie wenig wir über manche davon wissen. Das wollten wir und Kritzel nicht auf uns sitzen lassen und machten uns auch auf den Weg in das Joachim-Hahn-Gymnasium, in dem uns die Lehrerin Katrin Henne einen kleinen Einblick in den Lehrerberuf gab. Außerdem erklärte sie uns etwas über ihre Unterrichtsfächer Biologie und Chemie und führte uns sogar ein Experiment mit brennendem Magnesium vor. Wir Kinderreporter trugen dazu Schutzbrillen während Kritzel Frau Henne assistieren durfte! Wir waren fasziniert von dem großen Gebäude in dem über 500 Schülerinnen und Schüler in über 20 Fächern unterrichtet werden. Nachdem alle Fragen zur Schule, dem Abitur und dem Lehrerberuf beantwortet waren, machten wir uns zurück auf den Weg in den Kindergarten.