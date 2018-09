Musical Mit Duetten durch das Genre

Ulm / Gottfried Lothar

Ein paar Tage nach der Premiere präsentierte Musicalstar Thomas Borchert sein neues Programm mit Navina Heyne im ausverkauften Ulmer Stadthaus. Eine treffliche Auswahl an Musical-Duetten, die die Zuschauer musikalisch von den Anfängen des Genres bis in die Jetztzeit reisen ließ, begann mit „It Takes Two“. Diese Nummer aus dem Märchen-Musical „Into The Woods“ von Stephen Sondheim war gleichzeitig auch der Programmtitel, der sich zudem im schlichten Bühnenbild niederschlug.

Eine römische II stand auf der Bühne, und die konnte je nach Situation in ihre Einzelteile zerlegt als Sitzplatz, Treppe oder Podest dienen. Den beiden Künstlern gelang es so mühelos, mit ihren Stimmen, ihrer Spielfreude und ihrem sympathischen Auftreten die Schauplätze der Duette vor den Augen des Publikums lebendig werden zu lassen.

Großen Anteil am stimmungsvollen Zusammenklang hatte Pianist Axel Goldbeck, der zusammen mit seinem kleinen Drum-Set auf dem Flügel immer den passenden Klang zauberte – sei es melancholische Heiterkeit einer Operettenparodie, traurige Sentimentalität für ein tragisches Liebespaar oder einfach nur Frohsinn für Frischverliebte.

Navina Heyne strahlte mit ihrer schönen Stimme, die mit großer Wärme in jeder Situation einzunehmen wusste. Thomas Borchert erwies sich nicht nur als Energiebündel und erstklassiger Scat-Sänger, sondern führte seinen höhensicheren Bariton mühelos und mit verschwenderischen Kraftreserven durch alle Nummern.

Nach zahlreichen wunderbaren Stücken aus bekannten und unbekannten Bühnen- und Film-Musicals verabschiedete sich das frischgebackene Ehepaar mit dem Duett der Wildschweine Schlamine und Sulix aus dem noch nicht fertigen Asterix-Musical von Borchert und dem Evergreen „True Love“ aus dem Filmmusical „High Society“ von Cole Porter als Zugaben von seinem begeisterten Publikum.