Tierschutz Mit Drohne und Wärmebild Rehkitze retten

Ulm / Carolin Stüwe

Es ist 5.30 Uhr. Jäger Manfred Lochbühler steht mit seinem Sohn Raphael vor einer Wiese in Einsingen und bespricht die Flugroute. Sie wollen mit einer Drohne samt Wärmebildkamera Rehkitze aufspüren, die von ihren Müttern zum Schutz vor dem Fuchs ins hohe Gras gelegt wurden. Denn genau diese Wiese will der Einsinger Landwirt Roland Reuter mähen, um bei dem schönen Wetter Heu zu machen.

Reuter weiß, dass in seinen Wiesen immer wieder Kitze liegen. Bislang hatte er deshalb einen Tag vor der Mahd große Plastiktüten in den Wiesen platziert, damit die beunruhigte Rehgeiß ihr Junges rausführt. Verzögerte sich die Mahd jedoch wegen eines Wetterumschwungs, gewöhnten sich die Rehe an die Scheuchen und die Kitze lagen dennoch wieder im Gras.

99 Prozent Erfolgsquote

Das Verhaltensmuster, dass sich Rehkitze „drücken“, wie es in der Jägersprache heißt, ist das Verhängnisvolle: Die Tiere bleiben mucksmäuschenstill im Gras liegen, und werden leicht übersehen, wenn wie sonst üblich Jäger oder Landwirte vor dem Mähen abschnittweise durchs Gras laufen. Und Kitze „drücken sich“ erst recht, wenn der Traktor mit dem höllisch lauten Mähwerk naht. „So ein vermähtes Tier will sich aber kein Landwirt antun“, weiß Lochbühler.

Als Reuter vom Erfolgsmodell der Biberacher Kreisjägervereinigung erfuhr, rief er sofort Lochbühler an, ob er nicht auch im Kreis Ulm Kitze retten wolle, denn die hiesige Kreisjägervereinigung ist noch nicht so weit. „Die Erfolgsquote, dass wir die Jungtiere aufspüren, liegt bei 99 Prozent“ sagt Lochbühler – und gibt seinem Sohn, ebenfalls Jäger, das Startkommando.

Die Drohne startet mit vier Propellern senkrecht in eine Höhe von 80 Metern und dann waagerecht weiter über die Wiese. Je höher, desto breiter ist der Blickwinkel der Kamera, in dem Fall 25 Meter. Und man muss sehr früh am Tag fliegen, wenn die Umgebung noch kühl ist. „Da ist schon was“, ruft Manfred Lochbühler. Er hat das Tablet im Blick und das Handy am Ohr. Damit steht er mit den Helfern, Landwirtssohn Florian Reuter und Reiterin Olivia Schmidt, in Kontakt.

Sie müssen nun ganz schnell unter die in der Luft stehende Drohne laufen und werden per Handy zielgenau zur warmen Stelle gelotst. Es muss rasch gehen, denn der Akku der Drohne reicht nur für zwölf Minuten, weil die Kamera viel Energie verbraucht. Plötzlich springt eine Katze aus dem Feld. Alle lachen.

Die Drohne fliegt mit einem neuen Akku wieder los und gleich sieht man einen großen weißen Wärmepunkt auf dem Tablet. Die Helfer in der Wiese wetzen los und prompt springt eine Rehgeiß hoch und flüchtet mit ihren beiden Kitzen ins nahe Getreidefeld. Sie hatte sie gerade gesäugt.

„Jetzt Mitte/Ende Juni sind die Kitze schon so groß, dass sie vor dem Menschen flüchten“, erklärt Lochbühler. Vor dem ersten Mähdurchgang jedoch sind sie noch so klein, dass sie sich eben drücken. Solch ein Kitz wird dann von den Helfern mit Handschuhen in eine mit Gras ausgelegte Kiste gelegt und aus der Wiese getragen. Würde man es mit bloßen Händen anfassen, würde es von der Rehgeiß wegen des fremden Geruchs nicht mehr angenommen.

Manfred Lochbühler ist seit 40 Jahren Jäger, betreibt in Laupheim eine Jagdschule und ist seit Anfang Mai ehrenamtlich mit der Drohne unterwegs. 57 Kitze wurden bis gestern aufgespürt, davon 11 an nur einem Morgen. Als kürzlich auf der Straße eine Geiß überfahren worden war, und die Kitze mit hoher Wahrscheinlichkeit noch in der Nähe waren, eilten die beiden Biberacher Jäger zu Hilfe. „So haben wir Zwillinge gefunden, die sonst verhungert wären“, erzählt Lochbühler. Sie werden jetzt mit Erfolg von einer Landwirtsfrau aufgepäppelt.

Vater und Sohn sind so begeistert von dem Drohneneinsatz, dass sie sich eine zweite anschaffen und auch gerne kreisgrenzüberschreitend nach Ehingen und Ulm kommen wollen. Sie sind deshalb in engem Kontakt mit dem zuständigen Kreisjägermeister Max Wittlinger. Er meint dazu: Da sich die Kameras inzwischen weiterentwickelt hätten, also nicht mehr bei jedem Maulwurfshügel reagieren, und nicht mehr 30 000 Euro sondern „nur“ 10 000 Euro Euro kosten, „könnten die Ulmer überlegen, ob sie sich mit Biberach und Ehingen zusammentun oder sogar eine eigene Drohne anschaffen“.