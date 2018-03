Poetry Slam Mit der Dankesrede ins Finale

Ulm / Christoph A. Schmidberger

Jeanine Lang hat es mit ihren 19 Jahren gerade noch so geschafft zur U20-Stadtmeisterschaft im Poetry Slam, die jetzt erstmals im Roxy über die Bühne ging. Und gleich vorweg: Die 19-Jährige aus Aalen hat den Wettbewerb auch für sich entschieden und muss nun schon bald wieder nach Ulm reisen. Denn die U20-Stadtmeisterschaft ist nichts anderes als die Ouvertüre zur großen 9. Landesmeisterschaft im Poetry Slam Baden-Würt­temberg, die vom 3. bis 5. Mai im Roxy stattfindet und bei der es schon länger eine Sektion für U20-Jährige gibt.

Der Ulmer Titel ist nicht der erste für Jeanine Lang. Letztes Jahr erst hatte sie für herausragende Leistungen im Deutsch­abi­tur den Scheffelpreis erhalten. Für ihre Dankesrede wollte sie sich damals einen besonderen Text einfallen lassen, einen über „Brücken aus Buchstaben und Worten“, mit vielen Referenzen an ihre fantastische Jugendlektüre mit Hobbits und Harry Potter. Und diese Rede brachte sie auch im Roxy ins Finale. Texte fabrizierte sie schon, bevor sie schreiben konnte, diktierte die ersten eben ihrer Mutter. Derzeit macht Lang ein Praktikum als Regieassistentin für die von Studenten der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg realisierte Sitcom „Zum goldenen Lama“.

Bislang hatte sie nur an je einem Slam in Aalen und im Ulmer Roxy teilgenommen und einen so guten Eindruck hinterlassen, dass Gabriela Newerow vom Roxy-Team sie jetzt zum neuen U20-Pro­jekt einlud. Das Roxy hatte in den vergangenen zwei Monaten in Zusammenarbeit mit Ulmer Schulen Workshops ausgerichtet, die vom erfahrenen Slammer Andreas Rebholz betreut wurden. Trotz der forcierten Nachwuchsförderung hatten sich aber eine knappe Woche vor der Stadtmeisterschaft erst drei Teilnehmer angemeldet, bestätigt Newerow.

Sie forschte darum in ihren Unterlagen nach geeigneten Kandidaten, wobei sie auch auf Jeanine Lang stieß. Der bei der Stadtmeisterschaft drittplazierte Daniel Kalak war ihr durch Zufall erst letzten Samstag beim regulären Poetry Slam über den Weg gelaufen. Umso erfreuter war Newerow, als jetzt am Dienstagabend dann immerhin zehn weibliche und männliche Slammer im Alter von 16 bis 19 Jahren das Mikrofon im ausverkauften Roxy-Studio ergriffen.

Andreas Rebholz, der die Teilnehmer vor dem Auftritt noch in einem letzten Workshop bühnenreif gemacht hatte, gab als „special guest“ außer Konkurrenz unter anderem seinen berüchtigten „Wurstsalat“ zum Besten und sorgte beim Publikum und den Nachwuchs-Slammern für Staunen.

Moderator Ko Bylanzky erklärte ausführlich die Regeln: Im Gegensatz zum normalen Poetry Slam entscheidet nicht das Publikum durch Applaus, sondern eine fünfköpfige Jury vergibt nach einem Countdown Noten. Die drei Kandidaten mit den höchsten Wertungen müssen im Finale noch einmal einen Text vortragen. Der Erstplatzierte tritt dann für Ulm und das Roxy sozusagen als Lokalmatador im U20-Wettbewerb des BWSlam18 gegen die Kandidaten der anderen Städte an.

Die jungen Poetinnen und Poeten schlugen sich allesamt tapfer und lieferten interessante, in der Mehrzahl aber überraschenderweise nachdenkliche Texte wie etwa die Gesellschaftskritik des Zweitplatzierten Jonas Neuhäuser. Die einzige, die ihren Text frei vortrug, war Jeanine Lang, die gar nicht mit einem Sieg gerechnet hatte. So kann man sich täuschen.