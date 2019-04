38 Jahre Lobbyarbeit für die Jugend: Rainer Merz hat den Dachverband in verschiedenen Funktionen verändert und vor allem für die offenen Treffs und freien Kulturträger geöffnet.

Seinen Kaffee hat er mitgebracht. In einer Stofftasche trägt Rainer Merz eine Warmhaltekanne, zwei Tassen und ein paar Unterlagen mit sich, als er früh morgens in die Reithalle auf dem Gelände der Oberen Donaubastion kommt. Es ist noch recht kühl in der leeren Halle, die er selber als Treffpunkt ausgewählt hat: „Die Reithalle passt ganz gut, um die Arbeit des Stadtjugendrings zu erklären, und letztlich auch meine.“

Merz ist 64 Jahre alt und hört Ende des Monats bei dem Dachverband vieler Jugendorganisationen auf – nach 38 Jahren insgesamt, wovon er die letzten 18 Jahre die Geschäfte des Verbands führte. Dem Vorwand, dass er trotz seiner über die Jahre weiß gewordenen Haare immer noch in der Jugendarbeit ist, begegnet er mit einem Schmunzeln. Auch der Begriff des „Berufsjugendlichen“ bringt ihn nicht aus der Ruhe. Vielmehr erklärt er, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch darum gehe, mit Erfahrung Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. „Ich will der Jugend nichts vorschreiben. Aber ich kann helfen, dass sie sich selbst für ihre Interessen einsetzt.“

Abwarten, was der Ruhestand bringt

Sein eigenes Interesse für den Ruhestand liegt im Übrigen nicht darin, sich ein Wohnmobil zu kaufen oder eine Weltreise zu planen. Was die freie Zeit bringt, will er in Ruhe abwarten und sich lediglich im Auftrag des Stadtjugendrings weiterhin um die organisatorischen Belange der Reithalle kümmern. Dabei ist und war Merz noch nie ein Skater oder ein BMX-Radler. Sein erster Versuch zur Eröffnung 1999 endete fast auf dem Hosenboden und mit einer schmerzhaften Zerrung im Rücken. „Ich bin Handballer“, erzählt er von harten Kreisläufen in seiner Jugend, die ihn schon früh vorbereitet haben für die Gremienarbeit, die auch im Stadtjugendring gelegentlich mit harten Bandagen geführt wurde.

Immerhin zählt der Dachverband 58 Mitgliedsverbände mit etwa 27.000 Mitgliedern. Da verfolgen längst nicht immer alle die gleichen Ziele. Merz war 1981 als Vertreter des Club 15 in den Hauptausschuss gewählt worden und kann sich noch gut daran erinnern, was für Kämpfe es brauchte, bis sich der verkrustete Stadtjugendring für die offenen Treffs und freie Kulturarbeit öffnete. „Da war ich mit Andreas Werther und Ulrike Moll schon das treibende Trio“, sagt er.

Hart waren die Auseinandersetzungen auch wegen der Aufnahme von politischen Jugendorganisationen, was lange und sehr kontrovers diskutiert wurde. „Wir haben lange verhindert, dass sie aufgenommen werden“, sagt Merz. Irgendwann war das aber nicht mehr zu halten. Heute sind die Jugendorganisationen der Parteien Mitglied, haben aber kein Stimmrecht.

Parteipolitisch hat der Verband immer große Distanz gehalten, so politisch die Arbeit selber immer war. „Das war ja die Nach-68er-Zeit. Da hat es zum guten Ton gehört, das Establishment zu hinterfragen“ – und zwar jedes, also auch das eigene. „Wir waren sicher links einzuordnen und haben uns gesellschaftspolitisch engagiert. Aber die Parteipolitik haben wir immer rausgehalten – bis heute.“

Mit der letztlich aber durchgekämpften Öffnung streckte der Verband auch seine Fühler in neue Geschäftsfelder aus. Beispielsweise in Richtung eines Zeltfestivals, wie es eines in Freiburg gab. Der Testlauf fand unter dem schwäbisch geschriebenen Titel „Fjutscher“ auf dem Münsterplatz statt, wo 1985 die erste „Ulmer alternative Kulturwoche“ stattfand, in deren Rahmen eine ganze Woche lang in einem großen Zelt Kultur angeboten wurde. Später kamen dann medienpädagogische Angebote hinzu, die heute in der Abteilung e.tage zusammengefasst sind.

Bei der Umsetzung des Projekts Reithalle hat der Stadtjugendring neben einem guten Konzept einfach Glück gehabt. Es gab große Pläne für das Gebäude, dessen Dachkonstruktion denkmalgeschützt ist. Aber um die städtischen Finanzen war es in jenen Jahren nicht so gut gestellt wie heute, insofern „hatte die billigste Lösung die besten Chancen“. 20 Jahre nach der Eröffnung 1999 verzeichnet der Verband rund 12.000 Besuche im Jahr.

Rainer Merz will auch im Ruhestand ein Lobbyist sein für die Jugend. In diesem Sinne erhofft er sich, dass sich die Schüler der „Fridays for Future“-Bewegung weiterhin für den Klimaschutz einsetzen. Und vor allem, dass sie „dagegen halten und sich nicht vereinnahmen lassen“. Jahrelang habe man die Jugend als unpolitisch gescholten, jetzt gehe sie auf die Straße, und sofort werden sie als Schulschwänzer kritisiert: „Man braucht einen langen Atem, um etwas zu verändern. Ziviler Ungehorsam ist ein hohes Gut.“

