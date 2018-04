Wahl Tanja Dechsel und Daniel Lott sind Miss und Mister Schwaben

Neu-Ulm / Tanja Miller

Tanja Dechsel aus Augsburg ist die neue Miss Schwaben. Am Samstag kürte sie eine sieben köpfige Jury in der Glacis-Galerie. Darunter auch der Glacis-Center-Manager Torsten Keller. Er wähle die Kandidaten nach ihrer Ausstrahlung aus. Ein Lächeln sei auf jeden Fall ein Bonuspunkt: „Das macht eine Person sympathischer und es öffnet jedem das Herz.“ Nur auf das Aussehen werde keiner der Kandidaten reduziert, wobei es unterbewusst eine Rolle spiele. „Aber am Ende muss das Gesamtpaket stimmen“, sagte Keller. Zudem suche die Jury kein Model, sondern einen Vertreter für die Region.

Zu jeder Miss gehört auch ein Mister und das wurde in diesem Jahr der 26-jährige Daniel Lott, angehender Wirtschaftsingenieur aus Bad Saulgau. In der ersten Runde stellten sich 18 Kandidaten den Juroren sowie den knapp 200 Zuschauern vor. Mit dabei war auch Marius Maier aus Meßkirch. Der 24.Jährige ist Bankkaufmann und es ist seine erste Teilnahme. Seine Freundin habe ihn dazu gebracht, mitzumachen. Am Ende wurde er Dritter.

Miss-Gewinnerin Dechsel war dagegen bereits zum fünften Mal dabei. „Den ersten Platz muss ich nicht unbedingt bekommen“, erläuterte Dechsel, die Serviceassistentin in einem Autohaus ist, noch vor der Wahl. Als ihr Name bei der Siegerehrung dann aufgerufen wurde, konnte sie es gar nicht glauben und hatte Tränen in den Augen.

In zwei Durchgängen mussten sich die jungen Menschen der Jury präsentieren: In einem Alltagsoutfit und in Unterwäsche. Tanja Dechsel und Daniel Lott werden nun bei Miss und Mister Bayern 2018/2019 antreten.