Ihre grün-braunen Augen strahlen. Naomi Niedermeier lächelt in die Kamera. „Ich komme aus einem kleinen bayerischen Dorf in der Nähe von Ulm“, sagt die 24-Jährige in ihrem Vorstellungsvideo. Die junge Frau aus Elchingen möchte „Miss Germany 2021“ werden.Ein Schönheitswettbewerb, den Ni...