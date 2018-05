Entsorgung Millionen Euro liegen im Erdreich

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Die Stadt ist noch reicher, als es der Kämmerer mit seinen vierteljährlichen Zwischenbilanzen vermeldet. Millionen von Euro stecken im Erdreich, haben die Stadträte unlängst erfahren. Genauer: 215 Millionen Euro. Goldgräberstimmung ist nicht angesagt, denn dabei handelt es sich um das insgesamt 300 Kilometer lange Kanalnetz. Und das ist vor allem in den Jahren 1950 bis 1970 entstanden, also ordentlich in die Jahre gekommen – und deshalb auch teuer im Unterhalt.

Dr. Martin Wolf von der Münchner Ingenieurgesellschaft Siwaplan hat den Räten im Technischen Ausschuss, öffentlicher Lebensraum und Verkehr seine Strategie vorgestellt, wie das Kanalnetz in den nächsten Jahrzehnten auf Vordermann gebracht werden muss. Er hat 75 Prozent des Netzes inspiziert, dann eine Zukunftsprognose erstellt und den Sanierungsbedarf festgelegt. Stolze 21 Millionen Euro muss die Stadt demnach in den nächsten Jahren aufbringen. Rechnet man den Bedarf auf 100 Prozent hoch, sind es sogar 26 Millionen Euro.

12 Millionen Euro muss die Stadt möglichst schnell für den dringlichsten Bedarf bereitstellen. Ingenieur Wolf wird der Stadt verschiedene Szenarien vorstellen und aufzeigen, wieviel Euro die Stadt dann pro Jahr dafür ausgeben muss. Auch wird er berechnen, was der Sanierungsbedarf letztendlich für die Entwicklung der Abwassergebühren bedeutet. Diese könnten also steigen. Den Stadträten gegenüber erläuterte Wolf, dass es möglich sei, ein Kanalnetz auch mit geringem Aufwand zu erhalten. „Dann ist dieses Netz morgen aber nicht mehr tüchtig“, warnte er.