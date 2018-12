D-Mark Milliarden im Umlauf: Wo Du D-Mark in Ulm ausgeben kannst

Milliarden im Umlauf: Wo Du D-Mark in Ulm ausgeben kannst

Ulm / Luca Schmidt/ dpa

12,55 Milliarden Mark sind noch im Umlauf. Bezahlen kann man damit auch in Ulm – beispielsweise im Tabak-Lädle oder bei C&A.

12,55 Milliarden Deutsche Mark sind noch im Umlauf und wurden nach Einführung des Euros vor 17 Jahren nicht umgetauscht. Das sind ungefähr 166 Millionen Banknoten oder mehr als 23 Milliarden Münzen, ein Teil des Geldes liegt vermutlich im Ausland. Bei der Bundesbank werden jährlich Münzen und Scheine im Wert von 70 bis 100 Millionen Mark umgetauscht. Bezahlen kann man mit den alten Mark-Scheinen und -Münzen noch – auch in Ulm. Im Tabak-Lädle von Edith Sehr in der Ulmer Hafengasse wird die alte Währung angenommen.

Werbung und Nostalgie

Entschieden wurde das laut Sehr 2003, „vor allem aus Nostalgie- und Werbegründen.“ Zwei bis drei Mal im Monat komme jemand vorbei, der seine Zigaretten, Lottoscheine oder Snacks mit der ehemaligen deutschen Währung bezahlt.

Dabei sind es keine Stammkunden, die mit DM-Scheinen im Tabak-Lädle bezahlen. „Die Leute kommen gezielt bei uns vorbei, das hat sich schon herumgesprochen“, erklärt Sehr. Sie vermutet, dass das Geld aus Haushaltsauflösungen stamme oder in alten Büchern gefunden wurde. Übrigens: auch bei der Mode-Kette C&A kann man noch mit Mark bezahlen – laut einem Sprecher kommen täglich bundesweit 15.000 bis 70.000 DM zusammen.

Skurril wird es einmal im Jahr in Gaiberg bei Heidelberg. Dort gibt es jeweils im Mai die D-Mark-Wochen. Kunden können in Geschäften und Gaststätten mit Mark und Pfennig bezahlen, einst eine Idee des örtlichen Gewerbevereins.

Umtausch ist kostenlos

Im Tabak-Lädle von Edith Sehr wird das Geld gesammelt und einmal im Monat umgetauscht – denn bei der Bundesbank und in deren Filialen ist das noch möglich, ganz ohne Gebühren. Eine Filiale befindet sich in der Ulmer Olgastraße, einen Höchstbetrag gibt es beim Umtausch nicht. „Wir ersetzen sogar kaputte D-Mark-Scheine, wenn mehr als 50 Prozent der Note vorhanden sind. Und dafür verlangt die Bundesbank nicht einmal eine Gebühr“, sagt Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

Wem der Weg zu weit ist, der kann seine restlichen DM-Bestände mit einem Antrag an die Filiale in Mainz schicken, die Bank übernimmt aber keine Haftung für Verluste auf dem Versandweg. Für einen Euro bekommt man bei der Bank 1,95583 DM.

