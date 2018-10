UWS Mietmarkt weiter angespannt

Ulm / Christine Liebhardt

Beinahe 6,7 Millionen Euro Überschuss hat die städtische Wohnbaugesellschaft UWS 2017 erwirtschaftet. Sie hat im Hauptausschuss des Gemeinderates ihren Jahresabschluss vorgestellt. Der Ulmer Mietwohnungsmarkt sei nach wie vor angespannt, heißt es darin: Zu einem geringen Angebot und geringen Leerständen kommen eine niedrige Fluktuation und steigende Mieten. Insbesondere im mittleren und unteren Preisbereich sieht es demnach schlecht aus für Mieter. Das zeigt sich auch in Zahlen: Waren 2016 noch knapp über 2000 Interessenten bei der UWS registriert, waren es 2017 bereits 2300.

Am vom Gemeinderat beschlossenen Ziel von 3500 neuen Wohnungen bis 2020 baut die UWS kräftig mit. Mit mehr als 30 Millionen Euro im Jahr ist die Wohnbaugesellschaft „in einer Hochinvestitionsphase“, wie Finanzbürgermeister Martin Bendel im Ausschuss bemerkte. Er warnte deshalb davor, die UWS mit neuen Geschäftsfeldern zu überfordern. Stadtrat Timo Ried (FWG) hatte zuvor vorgeschlagen, die UWS solle auch den „Zugang zu Wohneigentum für Nicht-Superreiche“ in der Stadt ermöglichen. Er bemängelte, dass in Ulm Wohnungen nur noch für Investoren gebaut würden: „Ein normaler Arbeitnehmer mit zwei Kindern kann sich vier Zimmer für 400 000 bis 500 000 Euro nicht mehr leisten.“ Auch Bertram Holz (CDU) fragte, ob man nicht bezahlbare Wohnungen zum Verkauf anbieten könne, um die Bildung von Eigentum zur Altersvorsorge zu fördern.

Mehr Singles, mehr Fläche

UWS-Geschäftsführer Frank Pinsler entgegnete, man dürfe sich keine Illusionen machen: „Wir müssen zu Marktpreisen verkaufen.“ Er verwies auch darauf, dass die UWS vor 30 Jahren die Grundsatzentscheidung getroffen habe, nicht als Bauträger aufzutreten. „Ich halte es nicht für richtig, jetzt damit anzufangen.“ Mehr als 350 Wohnungen hat die UWS derzeit in Planung. Jede Einheit brauche von der Planung bis zur Fertigstellung rund fünf Jahre. Die Kritik des Grünen-Stadtrats Wolfgang Stittrich, dass in den Ortschaften kaum gebaut werde, konterte Pinsler damit, dass der Aufwand ungleich höher sei: „Die Wege sind weiter, die kleineren Baueinheiten nicht so effizient.“

Frank Pinsler hofft, im Durchschnitt auf 120 Wohnungen im Jahr zu kommen – im Moment sind es zwischen 70 und 90. Der Geschäftsführer hob außerdem hervor, dass jede zweite Wohnung nur wegen des Flächenzuwachses gebaut werde – weil es immer mehr kleine Familien und Alleinstehende gibt, die mehr Platz verbrauchen als noch vor einigen Jahrzehnten.